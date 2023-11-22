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ДТЕК вимушений наймати на свої шахти жінок через дефіцит чоловіків, - Reuters

22 листопада, 2023 середа
16:48
Економіка жінка у шахті

На шахтах ДТЕК працюють близько 400 жінок, яких активно наймають на важкі роботи через нестачу чоловіків, що пішли на фронт

Про це пише Reuters.

У матеріалі ситуацію розглядають на прикладі вугільного підприємства на сході України, яке зазнало великого дефіциту кадрів, коли більше тисячі працівників пішли захищати Україну після вторгнення Росії.

"Підприємство вирішило дозволити жінкам працювати під землею вперше у своїй історії. Більше сотні працівниць вже пристали на пропозицію", - дізналася агенція.

Жінки вже працювали на шахтах до війни, проте уряд забороняв їм виконувати фізично важку роботу під землею. 

Зі скасуванням цього обмеження під час війни, на шахтах ДТЕК під землею почали працювати близько 400 жінок. Проте, як зазначає Reuters, це лише 2,5% від загальної кількості шахтарів компанії. 

У ДТЕК кажуть, що приблизно 3 тис. з 20 тис. шахтарів зараз перебувають на фронті.

  • Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
  • 20 листопада повідомлялося, що у Верховній Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації частини українців, зокрема здобувачів другої та третьої вищої освіти.

 
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
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