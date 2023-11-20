У Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації кількох категорій громадян

Про це повідомила заступниця голови комітету з нацбезпеки й оборони Мар'яна Безугла.

Документом планується надати право на проходження військової служби особам з інвалідністю (за їхнім бажанням), попри наявність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.

Водночас на відстрочку від призову на військову службу нададуть педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти.

Нардепи також планують зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та II групи або особою, яка потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення.

"На сьогодні право на відстрочку мають особи зайняті постійним доглядом за батьками дружини (чоловіка), а змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати особи, які доглядають тільки за своїми батьками", - пояснила Безугла.

За її словами, законопроєкт має на меті позбавити людей можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду за особами, які його потребують.

"Військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю III групи, втрачають право на відстрочку", - зазначила Безугла.

Також нардепи планують змінити порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту.

"На сьогодні відповідно до законодавства України громадяни, які навчаються незалежно від уже наявної освіти та її рівня, мають право на відстрочку від призову по мобілізації. Так, кількість охочих навчатися під час дії воєнного стану збільшилася у 2-3 рази не тільки у зв’язку з підвищенням свого професійного рівня, але й для уникнення призову на військову службу. Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти", - уточнила політикиня.