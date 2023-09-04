Раді пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації

Серед авторів ініціативи – нардеп Федір Веніславський, який минулого тижня висловив думку про необхідність скасування відстрочки від мобілізації для здобувачів другої вищої освіти.

Документом пропонується встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що велика кількість чоловіків, які вже мають певний рівень освіти, вирішили у 2022-2023 рр. вступити до вишу й продовжити навчання, уникаючи таким чином мобілізації. На думку авторів документу, таке ухилення від призову деморалізує військових, які захищають Україну на передовій. Серед цілей законопроєкту вказано "усунення соціальної несправедливості у виконанні конституційного обов'язку громадянами щодо захисту Батьківщини".

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.

26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.

Очільник Міноборони Резніков заявив, що нині найголовніше навести лад у центрах комплектації (військкоматах).

Нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів. Він уважає, що народні обранці не повинні мати відстрочку.