У Раді пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту

Про це він сказав в інтерв'ю Українським новинам.

"З перших днів війни, ви ж пам’ятаєте, ми про це говорили, різко збільшилась кількість абітурієнтів 30-35 (років, - ред.), котрі почали раптом здобувати знання на денній формі навчання. З точки зору законодавства таке право передбачено. Людина навчається на денній формі у будь-якому віці й має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання", - заявив Веніславський.

На його думку, потрібно внести відповідні зміни до законодавства, аби відстрочку отримували лише ті, хто здобуває вищу освіту вперше.

"Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", - висловився нардеп.

На його переконання, той, хто робив перерву у навчанні й лише зараз вирішив закінчити магістратуру або вступити до аспірантури, робить це задля відстрочки від мобілізації.

"Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання", - сказав Веніславський.

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.

26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.

Очільник Міноборони Резніков заявив, що нині найголовніше навести лад у центрах комплектації (військкоматах).

Нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів. Він уважає, що народні обранці не повинні мати відстрочку.