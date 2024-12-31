"Завжди рухаємося вперед рука об руку": Сі Цзіньпін і Путін обмінялися новорічними привітаннями

Про це пише Сіньхуа.

"Китай і Росія завжди рухаються вперед рука об руку правильним шляхом відмови від Альянсу, конфронтації та не націлювання на третю сторону", - сказав Сі.

За його словами, політична взаємна довіра та стратегічна координація між двома сторонами постійно йдуть на вищий рівень під стратегічним керівництвом двох лідерів.

Китайський лідер також заявив, що готовий підтримувати тісні контакти з Путіним і зберігати загальний напрямок китайсько-російського співробітництва, щоб продовжувати зміцнювати і поглиблювати зв'язки на основі постійної добросусідської дружби, всебічної стратегічної координації та взаємовигідного співробітництва.