Кім Чен Ин надіслав вітального листа Путіну і побажав Росії "переможного року"

Про це повідомляє KCNA.

У своєму зверненні Кім Чен Ин назвав росіян "братнім народом" та висловив підтримку російським військовослужбовцям, яких схарактеризував як "героїчну армію".

Лідер КНДР побажав, щоб 2025 рік став для Росії "роком великої перемоги над неонацизмом".

Кім зазначив, що впродовж року обидві країни вивели свої зв’язки на новий рівень завдяки реалізації спільних проєктів і висловив готовність до подальшого зміцнення двосторонніх відносин.

Також Кім Чен Ин побажав Володимиру Путіну "подальших успіхів у відповідальній і важкій державницькій діяльності, а російському народу – процвітання, добробуту і щастя".