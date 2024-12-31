Кім Чен Ин надіслав вітального листа Путіну і побажав Росії "переможного року"
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав вітальний лист російському диктатору Володимиру Путіну, у якому привітав його та громадян РФ із прийдешнім роком
Про це повідомляє KCNA.
У своєму зверненні Кім Чен Ин назвав росіян "братнім народом" та висловив підтримку російським військовослужбовцям, яких схарактеризував як "героїчну армію".
Лідер КНДР побажав, щоб 2025 рік став для Росії "роком великої перемоги над неонацизмом".
Кім зазначив, що впродовж року обидві країни вивели свої зв’язки на новий рівень завдяки реалізації спільних проєктів і висловив готовність до подальшого зміцнення двосторонніх відносин.
Також Кім Чен Ин побажав Володимиру Путіну "подальших успіхів у відповідальній і важкій державницькій діяльності, а російському народу – процвітання, добробуту і щастя".
- У червні північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
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