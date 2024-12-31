У Москві затримали колишнього міністра оборони Вірменії Карапетяна, який був у міжнародному розшуку

Про це повідомляє "Новини-Вірменія".

Як пише агенція, посадовця затримали 29 грудня у Москві, проте пізніше відпустили.

Зазначається, що Карапетян був оголошений у розшук за статтями "Незаконна участь у підприємницькій діяльності", "Зловживання посадовими повноваженнями" і "Зловживання владою". Щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Його було оголошено в міжнародний розшук.

У квітні 2024 року Карапетян ініціював створення партії "Всевірменський фронт" і став її лідером.