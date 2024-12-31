У Москві затримали колишнього міністра оборони Вірменії Карапетяна, який був у міжнародному розшуку
У Росії 29 грудня затримали колишнього міністра оборони Вірменії Аршака Карапетяна, який раніше був оголошений у міжнародний розшук
Про це повідомляє "Новини-Вірменія".
Як пише агенція, посадовця затримали 29 грудня у Москві, проте пізніше відпустили.
Зазначається, що Карапетян був оголошений у розшук за статтями "Незаконна участь у підприємницькій діяльності", "Зловживання посадовими повноваженнями" і "Зловживання владою". Щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Його було оголошено в міжнародний розшук.
У квітні 2024 року Карапетян ініціював створення партії "Всевірменський фронт" і став її лідером.
- Вірменські компанії, за якими стоять впливові в країні політики та бізнесмени, допомагають Росії обходити західне ембарго на торгівлю золотом.
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