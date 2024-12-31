Я радий, що він зробив таку заяву, і ось чому. Після свого прогнозу я часто чув: ну, не можна гнати такий песимізм, ну невже все так погано, ти не правий, Трамп все вирішить.

Я розумію, що всі ми хочемо, щоб війна закінчилась чимскоріше. І я точно серед тих, хто хоче повернутись до свого нормального цивільного життя.

Але бути дорослим — це розуміти межу між бажаним і реальним. І якщо ви її не розумієте, то вам просто буде дуже боляче.

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Війна не закінчиться сьогодні. І я сподіваюсь, що багато з вас отримають щеплення від віри в бажане, а довірятимете фактам та аналізу. Як кажуть, "щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись".

А ракетами не б’ють з простих причин — погода. Тактика ударів по енергетиці має на меті змусити нас замерзати. Коли погода плюсова цього важко досягнути, і ми маємо час полагодити пошкоджені об’єкти. Плюсова погода — це подарунок нам вищих сил, інакше зараз було б дуже важко. Мова не тільки про побутових споживачів, мова в тому числі про виробників дронів, снарядів та іншого обладнання.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист