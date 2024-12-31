Підпалювали військові авто в Києві та Харкові: правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, у Києві затримали двох юнаків віком 16 та 18 років, які протягом доби нібито підпалили мультівен та пікап ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на Донеччині.

За даними правоохоронців, аби швидко втекти з місця події, фігуранти переміщувалися на мопеді кур'єрської доставки, до якої нещодавно працевлаштувалися.

"Однак далеко втекти їм не вдалося. Обох зловмисників було затримано майже одразу після підпалу військового автотранспорту", – йдеться в повідомленні.

Ще двох чоловіків затримали у Харкові. Як зазначили в СБУ, одним із них виявився колишній в'язень, який місяць тому вийшов на волю з виправної колонії, де відбував покарання за крадіжку та нанесення тілесних ушкоджень. До підривної діяльності він також нібито залучив знайомого.

Одразу після підпалу обох фігурантів затримали співробітниками внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією. Під час обшуків у них виявили мобільні телефони, одяг та легкозаймисті суміші, які вони, ймовірно, використовували у підривній діяльності.

Затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.