Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті сталося 104 боєзіткнення: ворог здійснив 30 атак на Покровському напрямку

З початку доби на фронті сталося 104 боєзіткнення: ворог здійснив 30 атак на Покровському напрямку

Катерина Єсікова
30 грудня, 2024 понедiлок
16:19
Війна з Росією ЗСУ

Від початку 30 грудня на фронті між двома арміями сталося 104 бойові зіткнення. Російський ворог щонайменше 30 разів атакував позиції ЗСУ на Покровському напрямку

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці", - йдеться у дописі.

Загалом від початку доби відбулося 104 бойових зіткнень.

Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території Російської Федерації. Від вогню ствольної артилерії постраждали райони населених пунктів Бачівськ, Олександрівка Сумської області та Тимофіївка Харківської області.

Ситуація по напрямах

На Харківському напрямку російські окупанти двічі марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожих атаки неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового, ще сім боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак біля Копанок, Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Іванівки та Тернів, на даний час тривають бої у двох локаціях.

Ворог проводив один штурм на Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка, Сили оборони відбили атаку.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Ступочок, чотири боєзіткнення триває.  

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили дві атаки. Чотири боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, сім боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 11 атак поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченка та Курахового, дві атаки тривають.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 штурмів росіян неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя та Новосілки, на даний час тривають чотири боєзіткнення.

На решті напрямків – без особливих змін. 

  • 20 грудня російські ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсона.
  • Пізніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що суттєвої загрози для Херсона наразі немає, є лише факти спроб противника закріплюватися на островах і проводити штурми через Дніпро.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
Курськ
Курахове
Читайте також:
грузія
Автор Світлана Кравченко
29 грудня, 2024 неділя
У Грузії відбулася інавгурація Кавелашвілі: Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац
Автор Марина Клюєва
29 грудня, 2024 неділя
"Збиття літака засобами протиповітряної оборони - це лише верхівка айсберга": авіаексперт Храпчинський про авіакатастрофу в Актау
Мелітополь
Автор Світлана Кравченко
29 грудня, 2024 неділя
У Мелітополі підірвали машину командира армії РФ, - ЗМІ
Київ
+0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.82
    Купівля 41.82
    Продаж 42.41
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
30 грудня
17:32
ЗНО
Затверджено графік проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році
17:24
Ексклюзив
транзит газу, газ
Підвищення тарифів на транспортування газу не вплине на кінцевого споживача, - експерт Гончар
17:14
Росія планує підняти два затонулі в Керченській протоці танкери на початку літа
17:13
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують дозволити виїзд з України чоловікам до 24 років, які навчаються за кордоном
17:11
Україна повернула з полону 189 захисників
Бійці з Маріуполя, ЧАЕС і острова Зміїний: Україна повернула з полону 189 захисників
17:08
PR
Символ мужності та перемоги: Аврора запустила передпродаж іграшкової шаблі Івана Мазепи на AVRORA.UA
17:06
Російський газ
Газову голку майже зламано: з 1 січня 2025 року мають припинитися поставки російського газу до Європи територією України
16:49
У Білорусі стендап-коміка Славу Комісаренка заочно засудили до 6 років колонії за "наклеп на Лукашенка"
16:41
Оновлено
Україна США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд. Держдеп розкрив вміст
16:37
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 30 грудня
16:25
Сергій Марченко
Очільник Мінфіну Марченко розповів, чому влада підвищила податки та чи планує зробити це знову у 2025 році
16:16
"Гра в кальмара 2" очолила список найпопулярніших серіалів Netflix у 93 країнах
16:16
Новини компаній
Мільярд для бюджету та майже пів мільярда на благодійність: IDS Ukraine відзвітувала про зростання виторгу та вартості компанії
16:12
Міністр фінансів США Єллен
Мінфін США оголосив про передачу Україні $3,4 млрд додаткової бюджетної допомоги
16:04
"Заробляв на підлеглих, які не з'являлися на службу": ДБР повідомило про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади
16:04
Оновлено
Паулу Фонсека
"Мілан" звільнив Фонсеку та призначив нового головного тренера
16:01
OPINION
блог Павло Казарін
Два висновки з війни. І обидва правдиві
15:41
Газмережі
З 2025 року в Україні вчетверо подорожчає транспортування газу для внутрішніх споживачів
15:41
Ексклюзив
Танки РФ
У росіян немає сил для стрімкого прориву позицій ЗСУ і виходу на міські межі Херсона і Запоріжжя, - військовий експерт Жмайло
15:37
Новини компаній
Закулісся святкової логістики: як працює склад EVA.UA, щоб доставляти замовлення швидко
15:26
У Московській області партизани підпалили два локомотиви, що мали відправитися на ТОТ України, - Андрющенко
15:18
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК в Україні
15:12
Харківщина. Обстріл
Армія РФ вдарила по Ківшарівці на Харківщині: загинула жінка
14:55
Електронні сигарети
Бельгія першою в Європі заборонить продаж одноразових електронних сигарет
14:46
Оновлено
Лідер нової сирійської адміністрації Ахмед аль-Шараа (справа) розмовляє з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою (ліворуч) під час зустрічі для сприяння зміцненню зв’язків між двома країнами. 30.12.2024, Дамаск, Сирія
Сибіга в Дамаску зустрівся з новим фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа й передав послання від Зеленського про підтримку
14:39
Ексміліціонера з Запоріжжя засудили за держзраду до 15 років ув'язнення
14:30
Санта Клаус
У школах Мінська заборонили згадувати на святах Санта-Клауса та співати Jingle Bells
14:16
Київ
За рік росіяни майже 200 разів атакували Київ дронами і ракетами
14:10
Ексклюзив
Виола фон Крамон-Таубадель
Німецький політик Віола фон Крамон-Таубадель: чим краще Україна боретиметься з корупцією, тим швидше вступить до ЄС
14:04
Огляд
вибори
Вибори у світі – 2024: де відбулися найважливіші для України голосування
14:02
OPINION
блог Олександр Красовицький
1 вересня 1983 року, 4 жовтня 2001 року, 17 липня 2014 року
13:53
Окупанти, ЗАЕС
На Запорізькій АЕС окупанти не змогли відремонтувати обладнання, яке вони ж пошкодили
13:52
Євробачення-2025: TESLENKO, який зняв кандидатуру з Нацвідбору, змагатиметься за право представити Сан-Марино
13:44
авіакомпанія El Al
Ізраїльська авіакомпанія El Al призупинила рейси до Москви до березня 2025 року
13:22
Партнерський матеріал
В Україні є об'єктивно обґрунтовані передумови щодо зростання собівартості житла, – експертка
13:14
Долари
США нададуть Україні $15 млрд з доходів від заморожених активів РФ
12:45
У Литві скасували концерти рок-музиканта зі США Марко Мендоси через його плани виступити в РФ
12:45
Київстар
Київстар підписав угоду зі Starlink Ілона Маска про впровадження супутникового зв'язку в Україні
12:26
зима, ялинка, мороз
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у новорічну ніч
12:12
Україна_Словаччина
МЗС Словаччини обурили слова Зеленського про "відкриття другого енергетичного фронту"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV