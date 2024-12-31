РФ запустила дрони та ракети по Україні: у Києві працювала ППО
Російська армія за добу на фронті втратила понад 1600 військових
Протягом минулої доби на фронті в Україні Сили оборони ліквідували ще 1610 російських окупантів та щонайменше 140 одиниць ворожої техніки
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 789 550 (+1610) осіб,
- танків ‒ 9668 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 030 (+27) од,
- артилерійських систем – 21 528 (+34) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 081 (+12),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 626 (+75) од,
- спеціальна техніка ‒ 3671 (+1) од.
Дані уточнюються.
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