"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація призупинила роботу аеропорту в Казані

Про це повідомляє Росавіація.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден сьогодні вранці тимчасові обмеження були введені на роботу аеропорту Казань", - йдеться у дописі.

Зазначається, що повітряна гавань тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси.