"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація призупинила роботу аеропорту в Казані
Уранці вівторка, 31 грудня, Росавіація повідомила, що ввела тимчасові обмеження на роботу аеропорту в Саратові "для забезпечення безпеки польотів"
Про це повідомляє Росавіація.
"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден сьогодні вранці тимчасові обмеження були введені на роботу аеропорту Казань", - йдеться у дописі.
Зазначається, що повітряна гавань тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси.
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