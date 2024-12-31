Росіяни на ТОТ змушують українських дітей скидатися на подарунки військовим РФ, - ЦНС
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України традиційно використовують дітей в пропагандистських цілях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема, дітей молодших класів в низці захоплених шкіл Херсонщини змушували робити "гірлянди" для окупантів й писати вірші.
Водночас батьки мали скидатись на купівлю подарунків бойовикам ЗС РФ.
У ЦНС додали, що пропагандисти це висвітлюють як бажання самих дітей. Таким чином ворог використовує дітей у своїх цілях і намагається змінити їхню самоідентифікацію, героїзуючи окупантів.
- Російські окупанти зобов’язали школи на тимчасово окупованих територіях подавати списки "батьківських комітетів" до окупаційних адміністрацій.
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