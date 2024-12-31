Росіяни на ТОТ змушують українських дітей скидатися на подарунки військовим РФ, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, дітей молодших класів в низці захоплених шкіл Херсонщини змушували робити "гірлянди" для окупантів й писати вірші.

Водночас батьки мали скидатись на купівлю подарунків бойовикам ЗС РФ.

У ЦНС додали, що пропагандисти це висвітлюють як бажання самих дітей. Таким чином ворог використовує дітей у своїх цілях і намагається змінити їхню самоідентифікацію, героїзуючи окупантів.