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У Німеччині трьох чоловіків звинуватили у шпигунстві на користь РФ

Світлана Кравченко
31 грудня, 2024 вiвторок
07:17
Світ шпигун

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом чоловікам із подвійним громадянством у шпигунстві на користь Росії

Зміст

Про це повідомляє Spiegel.

Як зазначається, чоловіки з громадянством Німеччини та РФ звинувачуються в агентурній діяльності на користь російських спецслужб. 

Головним фігурантом справи є 40-річний Дітер С. з Байройта. Йому інкримінують агентурну діяльність із метою саботажу, фотографування військових об'єктів, що загрожує безпеці, та змову для небезпечного втручання в залізничний рух. 

Його спільниками вважаються 38-річний Александр Й. та 43-річний Алекс Д., які нібито вивчали потенційні цілі в Баварії. За даними слідства, серед таких об’єктів були американський військовий полігон у Графенвері, де проходять підготовку українські військові, і завод поблизу Байройта, що виробляє зброю. 

Дітер С. також шпигував за вантажною станцією в Парсберзі, яка використовується для обробки військових транспортів.

Розслідування встановило, що підозрювані розглядали можливість диверсій на об'єктах військової інфраструктури Німеччини, включно з вибухами та підпалами, щоб послабити військову підтримку України з боку Берліна.

Головний обвинувачений мав тісні контакти з російськими спецслужбами та, за даними слідства, брав участь у бойових діях на боці так званої ДНР.

  • У квітні міністерство закордонних справ ФРН викликало посла РФ у зв’язку з викриттям двох російських шпигунів, які працювали на спецслужби Росії та хотіли влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб підірвати підтримку України.
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
Німеччина
Війна з Росією
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