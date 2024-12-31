У Німеччині трьох чоловіків звинуватили у шпигунстві на користь РФ

Про це повідомляє Spiegel.

Як зазначається, чоловіки з громадянством Німеччини та РФ звинувачуються в агентурній діяльності на користь російських спецслужб.

Головним фігурантом справи є 40-річний Дітер С. з Байройта. Йому інкримінують агентурну діяльність із метою саботажу, фотографування військових об'єктів, що загрожує безпеці, та змову для небезпечного втручання в залізничний рух.

Його спільниками вважаються 38-річний Александр Й. та 43-річний Алекс Д., які нібито вивчали потенційні цілі в Баварії. За даними слідства, серед таких об’єктів були американський військовий полігон у Графенвері, де проходять підготовку українські військові, і завод поблизу Байройта, що виробляє зброю.

Дітер С. також шпигував за вантажною станцією в Парсберзі, яка використовується для обробки військових транспортів.

Розслідування встановило, що підозрювані розглядали можливість диверсій на об'єктах військової інфраструктури Німеччини, включно з вибухами та підпалами, щоб послабити військову підтримку України з боку Берліна.

Головний обвинувачений мав тісні контакти з російськими спецслужбами та, за даними слідства, брав участь у бойових діях на боці так званої ДНР.