Російські прикордонники залишили КПП на кордоні Вірменії з Іраном, - ISW
У вівторок, 30 грудня, Росія вивела своїх прикордонників з пункту пропуску "Агарак" на вірменсько-іранському кордоні. На цьому КПП росіяни перебували понад 30 років
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що вірменські прикордонні війська почали патрулювати КПП "Агарак" без російських сил.
Припускається, що російські прикордонники залишили цей район відповідно до угоди від жовтня 2024 року про те, що прикордонники Вірменії поновлять контроль над пунктом пропуску з 1 січня 2025 року.
Пашинян також додав, що російські прикордонники працювали на КПП "Агарак" з 1991 року.
"Виведення російських прикордонників з КПП "Агарак" відбулося за п'ять місяців після того, як російські прикордонники завершили виведення військ з єреванського міжнародного аеропорту "Звартноц". Це ще раз продемонструвало прихильність Вірменії до скорочення двосторонніх відносин з Росією у сфері безпеки", - зазначили в ISW.
- Нагадаємо, російські прикордонники з 1 січня 2025 року припинять нести службу на контрольно-пропускному пункті на кордоні Вірменії з Іраном.
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