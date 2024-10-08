РФ припинить патрулювати кордон Вірменії з Іраном з 2025 року
Російські прикордонники з 1 січня 2025 року припинять нести службу на контрольно-пропускному пункті на кордоні Вірменії з Іраном
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Щодо припинення патрулювання кордону російськими прикордонниками домовилися очільник Кремля Володимир Путін із премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на зустрічі в Москві.
Зазначено, що прикордонне управління ФСБ РФ охоплює чотири загони: Гюмрі, Армавірі, Арташаті (вірмено-турецький кордон) та Мегрі (вірмено-іранський кордон).
Водночас під час зустрічі Пашинян презентував програму "Перехрестя світу" - запропонована альтернатива Зангезурського транспортного коридору, який проходить територією Сюнікської області Вірменії і з'єднує Азербайджан з ексклавом — Нахічеванською Автономною Республікою.
Відповідно до цього плану, транспортна комунікація, що йде через Вірменію, Азербайджан, Туреччину та Іран діятиме під суверенітетом і юрисдикцією кожної з держав без участі РФ.
Радіо Свобода нагадує, що в листопаді 2020 року Єреван і Москва уклали угоду після того, як Азербайджан повернув під свій контроль території Карабаху в результаті 44-денної війни з Вірменією. У документі йдеться, що в Зангезурському коридорі транспортне сполучення має відбуватися за участі прикордонних російських військ ФСБ.
"Сьогодні ж Путін зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, президент Росії обговорював з Алієвим і Пашиняном питання роботи Зангезурського коридору", - додали в матеріалі.
- 18 вересня служба національної безпеки Вірменії заявила про викриття спроби державного перевороту, учасники якого проходили навчання в Росії.
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