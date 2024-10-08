РФ припинить патрулювати кордон Вірменії з Іраном з 2025 року

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Щодо припинення патрулювання кордону російськими прикордонниками домовилися очільник Кремля Володимир Путін із премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном на зустрічі в Москві.

Зазначено, що прикордонне управління ФСБ РФ охоплює чотири загони: Гюмрі, Армавірі, Арташаті (вірмено-турецький кордон) та Мегрі (вірмено-іранський кордон).

Водночас під час зустрічі Пашинян презентував програму "Перехрестя світу" - запропонована альтернатива Зангезурського транспортного коридору, який проходить територією Сюнікської області Вірменії і з'єднує Азербайджан з ексклавом — Нахічеванською Автономною Республікою.

Відповідно до цього плану, транспортна комунікація, що йде через Вірменію, Азербайджан, Туреччину та Іран діятиме під суверенітетом і юрисдикцією кожної з держав без участі РФ.

Радіо Свобода нагадує, що в листопаді 2020 року Єреван і Москва уклали угоду після того, як Азербайджан повернув під свій контроль території Карабаху в результаті 44-денної війни з Вірменією. У документі йдеться, що в Зангезурському коридорі транспортне сполучення має відбуватися за участі прикордонних російських військ ФСБ.

"Сьогодні ж Путін зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, президент Росії обговорював з Алієвим і Пашиняном питання роботи Зангезурського коридору", - додали в матеріалі.