Служба нацбезпеки Вірменії заявила про викриття спроби держперевороту за участі РФ

Про це пише News.am.

"У результаті проведених слідчих дій, у тому числі близько трьох десятків обшуків та допитів, отримано достатньо фактичних даних про те, що громадяни Вірменії та колишні мешканці Нагірного Карабаху вели підготовку до узурпації влади", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, фігурантів протягом 2024 року вербувала група людей з метою захоплення влади у Вірменії за щомісячну оплату в близько 200 тис. російських рублів.

Це робили під приводом "тримісячних зборів" у РФ та "ознайомлення з новими видами важкої зброї", а потім несення бойового чергування після повернення у Вірменію.

У спецслужбі кажуть, що після попередньої перевірки завербованих завезли до Росії для навчання на військовій базі "Арбат", де нібито проводили заняття з ведення бою в закритому приміщенні.

Крім того, їм повідомили, що метою навчань є повернутися до Вірменії та усунути чинну владу. Деякі з завербованих виступили проти захоплення влади у Вірменії та повернулися додому.

"За вчинення зазначеного діяння порушено кримінальне переслідування щодо сімох осіб. Трьох затримано, щодо чотирьох оголошено розшук", - додали у Службі нацбезпеки Вірменії.