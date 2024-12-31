Росіяни намагаються просуватися в бік Харкова групами по 1-3 людини та накопичувати сили, - бригада НГУ "Хартія"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни намагаються просуватися в напрямку Харкова. Ми спостерігаємо їхні постійні спроби накопичити сили. Коли я кажу про накопичення, мається на увазі проникнення невеликими групами по 1, 2 або 3 людини в напрямку певної лісосмуги, де вони мають точку збору. Ми розуміємо їхні наміри та робимо все можливе, щоб вони туди не дійшли", - наголосив Дегтярьов.

За словами представника служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", зона відповідальності бригади охоплює північ Харківщини, зокрема території на шляху до державного кордону. Основні плани ворога залишаються незмінними - росіяни прагнуть досягти околиць Харкова або хоча б села Липці. Водночас Сили оборони відкидають противника назад.

"Не можна сказати, що тут відсутня загроза. Загроза існує, але близької загрози немає. Ворог не може дотягнутися до Харкова артилерією, лише керованими авіаційними бомбами та ракетними ударами, які він здійснює регулярно", - додав Дегтярьов.