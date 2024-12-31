На центральному вокзалі у столиці Болгарії сталася пожежа: є загиблі

Про це інформує БНР.

Як зазначається, повідомлення про серйозну аварію рятувальники отримали близько 02:35.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала пожежа, яку влаштували безхатченки в одному з вагонів поїзда, який зранку 31 грудня мав відправитися до Петрича.

"В останньому вагоні перебували особи. Ймовірно, у зв'язку з необережністю при розпалюванні відкритого вогню виникло займання. Маємо чотирьох загиблих", - розповіли надзвичайники Болгарії.

У результат пожежі через отруєння газом загинули четверо людей, ще двох у важкому стані доправили до лікарні.