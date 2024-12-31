"Шокує всіх": Режисер "Покинь, якщо кохаєш" Бальдоні готує зустрічний позов проти Блейк Лайвлі

Про це пише Independent.

Адвокат американського актора і режисера Джастіна Бальдоні Браян Фрідман готує юридичний документ, який подасть 2 січня. У ньому стверджується, що PR-команда Lively Vision несе відповідальність за наклеп проти Бальдоні, а не навпаки.

У 80-сторінковій судовій скарзі, поданій проти Бальдоні 20 грудня, його партнерка за фільмом "Покинь, якщо кохаєш" Блейк Лайвлі заявила, що її колега заподіяв їй сильний емоційний стрес на зйомках і організував наклепницьку кампанію проти неї після того, як вона поскаржилася.

Фрідман сказав Deadline, що він не може підтвердити, коли буде подано позов, але він міститиме деякі сюрпризи.

"Я не збираюся говорити про те, коли або скільки позовів ми подамо, але коли ми подамо наш перший позов, це шокує всіх, ким маніпулювали, щоб змусити повірити в явно неправдиву історію. Я буду підкріплювати реальними доказами і розповім правдиву історію", - повідомив адвокат.

Він додав, що "за понад 30 років практики ніколи не бачив, щоб такий рівень неетичної поведінки навмисно підживлювався маніпуляціями ЗМІ".

У своєму позові Блейк Лайвлі заявила, що зверталася до Sony Pictures з вимогами прогарантувати, що Бальдоні більше не показуватиме їй відео чи фото оголених жінок, не згадуватиме про ймовірну попередню "порнографічну залежність" і більше не обговорюватиме сексуальні завоювання перед нею та іншими, не згадуватиме геніталії акторів і знімальної групи, і більше не ставитиме запитань про вагу акторки.

У позові йдеться, що дистриб'ютори фільму Sony Pictures схвалили прохання Лайвлі. Однак зірка стверджує, що у відповідь Бальдоні розпочав кампанію, щоб знищити її репутацію.

Після оприлюднення заяви Фрідман назвав звинувачення Лайвлі "неправдивими, обурливими та навмисно непристойними з метою публічно образити". Фрідман наголошував, що Лайвлі спричинила проблеми на знімальному майданчику, "погрожуючи не [з’явитися] на знімальний майданчик, погрожуючи не просувати фільм, що в кінцевому підсумку призвело б до його втрати під час виходу".