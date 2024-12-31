Протистояння Усика та Ф'юрі, перемога Іспанії на Євро та четвертий титул Ферстаппена. Головні події 2024 року в спорті

Усик став абсолютним чемпіоном та переміг Ф'юрі в реванші

18 травня бій українця Олександра Усика проти британця Тайсона Ф'юрі став для боксу знаковим. У надважкій вазі вперше визначався володар одразу чотирьох титулів - за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). А у попередній раз бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувався ще у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс здолав американця Евандера Холіфілда та заволодів титулами WBC, WBA та IBF.

Усик у дев'ятому раунді відправив Ф'юрі в нокдаун та здобув перемогу за очками. Судді віддали йому перевагу роздільним рішенням - 115:112, 113:114, 114:113. Таким чином українець став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч), Фото: Getty Images

У другому поєдинку між боксерами 21 грудня абсолютний титул веж не стояв. У червні Олександр Усик відмовився від титулу IBF, після чого його віддали Даніелю Дюбуа з Великої Британії.

Українець захистив чемпіонські пояси ще переконливіше. У реванші він віддав Ф'юрі лише чотири раунди. Усик переміг одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112. Після поєдинку він отримав виклик від Дюбуа та погодився провести реванш. Тож у 2025 році Олександр Усик може провести ще один бій за звання абсолютного чемпіона.

Збірна Іспанії перемогла на Євро-2024

Букайо Сака (в білій формі) у матчі Іспанія - Англія, Фото: Getty Images

Чемпіонат Європи з футболу завершився несподіваною перемогою Іспанії . Перед стартом турніру серед претендентів на титул букмекери віддавали їй лише п'яте місце (коефіцієнт 9,00). Головним фаворитом Євро-2024 вважали Англію (4,10), високі шанси на успіх давали Франції (5,00), Німеччині (6,50) та Португалії (8,00).

Але усіх їх перевершила скромніша за підбором футболістів команда Луїса де ла Фуенте. Тренер іспанців здивував, коли взяв на фінальну частину лише чотирьох гравців "Барселони" та трьох з "Реалу". Натомість зробив ставку на футболістів середняків Ла Ліги - "Реал Сосьєдаду" та "Атлетика". Врешті вона себе виправдала. Якщо представники топклубів виглядали втомленими після насиченого сезону, то іспанці виявилися свіжішими за конкурентів.

На шляху до фіналу Євро-2024 збірна Іспанії на груповому етапі здолала Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У чвертьфіналі перемогла Німеччину (2:1), а у півфіналі - Францію (2:1).

14 липня у Берліні Іспанія зустрілася у фіналі Англією. На початку другого тайму Ніко Вільямс вивів іспанців вперед. Перевага трималась до 73-ї хвилини. Повернути Англію в гру зумів Коул Палмер, який зʼявився на полі з лави запасних і одразу ж забив гол.

Переможний мʼяч Іспанія провела на 86-й хвилині. Марк Кукурелья здійснив простріл до карного майданчика, а Міккель Оярсабаль відправив мʼяч у ворота. Команда де ла Фуенте перемогла 2:1 та стала переможцем Євро-2024. Іспанці стали чемпіонами Європи вчетверте в історії та встановили рекорд за перемогами на турнірі. Також вони вигравали ЧЄ у 1964, 2008 та 2012 роках.

Найкращим гравцем Євро-2024 визнали півзахисника збірної Іспанії Родрі, який зіграв у Німеччині 6 матчів та забив 1 гол. Найкращим молодим футболістом турніру став 17-річний іспанець Ламін Ямаль, який у 7 матчах забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі. Він став наймолодшим чемпіоном Європи в історії. А автор першого голу в ворота англійців Ніко Вільямс отримав нагороду найкращого гравця фінального матчу.

Збірна Україна виступила на Євро-2024 невдало та не змогла вийти з групи. Команда Сергія Реброва програла Румунії (0:3), перемогла Словаччину (2:1) та зіграла внічию з Бельгією (0:0) і посіла у своєму квартеті останнє місце.

США виграли медальний залік Олімпіади-2024

Збірна США під час церемонії відкриття Олімпіади-2024, Фото: Getty Images

Літні Олімпійські ігри в Парижі позначилися запеклою боротьбою в медальному заліку між США та Китаєм. Хоча напередодні змагань американцям прогнозували у Франції легку перемогу. За оцінками компанії Nielsen’s Gracenote вони мали фінішувати першими у загальному заліку зі 112 нагородами та залишити китайців другими з 86 медалями.

У підсумку США виграли 126 нагород - 40 золотих, 44 срібних та 42 бронзові. Але перемогу в загальному медальному заліку вони вирвали в останній день змагань, завдяки успіху жіночої баскетбольної збірної у фіналі над Францією. Китай з 91 нагородою (40-27-24) залишився другим.

Збірна України здобула в Парижі 12 медалей - 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові та посіла в заліку 22-у позицію.

Головними героями Олімпійських ігор в Парижі став француз Леон Маршан, який здобув 5 медалей (4 золоті та 1 бронзову). Він став першим плавцем після американця Майкла Фелпса, який виграв чотири золота на одних Іграх в індивідуальних змаганнях. Ще одним мультимедалістом виявився японський гімнаст Сінносуке Ока, який отримав 3 золота та 1 бронзу.

Серед жінок шість разів на п'єдестал у Парижі підіймалася китайська плавчиня Чжан Юйфей, яка виграла 1 срібну та 5 бронзових медалей. По п'ять нагород в плаванні здобули американка Торрі Хаск (3-2-0), австралійка Моллі О’Каллаган (3-1-1) Реґан Сміт зі США (2-3-0) і Кейлі Маккіон з Австралії (2-1-2) Ще однією героїнею Олімпіади-2024 стала американська гімнастка Сімона Байлз (3-1-0).

Запам'яталася й церемонія відкриття Ігор у Парижі, яка стала наймасштабнішою в історії та першою, що відбулася за межами стадіону. Усі збірні пропливли на човнах Сеною до площі Трокадеро, що поруч з Ейфелевою вежею, де й відбулася основна частина урочистостей. А олімпійський вогонь запалили поблизу Лувру у велетенській повітряній кулі, яка злетіла в небо над Парижем.

Леброн Джеймс виграв третє золото ОІ та побив рекорд НБА

Леброн Джеймс, Фото: Getty Images

Однією з найпомітніших постатей на Іграх-2024 виявився американець Леброн Джеймс, якого визнали найкращих гравцем чоловічого баскетбольного турніру. В Парижі він втретє виграв зі збірною США Олімпіаду. Також Джеймс брав золото у 2008 та 2012 роках, а у 2004-му отримав бронзу.

Цим досягненням 39-річна легенда баскетболу не обмежилася. 2 березня Джеймс став першим гравцем , який набрав у Національній баскетбольній асоціації 40 тис. очок. Це сталося у матчі за "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Денвера".

Леброн Джеймс побив рекорд НБА за кількістю набраних очок ще у 2023 році, коли він перевершив Каріма Абдул-Джабара, досягнення якого у 38 387 очок трималося з 1984 року. Зараз у Джеймса 41 040 пунктів.

Леброн Джеймс грає у НБА 22-й сезон. За "Лейкерс" він виступає з 2018 року. Також він був баскетболістом "Клівленда" та "Маямі". Форвард є чотириразовим чемпіоном НБА, чотириразовим володарем нагороди найціннішого гравця сезону та MVP фіналу ліги.

"Реал" став найкращим у Лізі чемпіонів

"Реал" святкує перемогу в Лізі чемпіонів у Мадриді, Фото: Getty Images

1 червня мадридський "Реал" переграв дортмундську "Боруссію" у фіналі Ліги чемпіонів. Матч на стадіоні "Вемблі" у Лондоні завершився перемогою іспанців з рахунком 2:0. Дані Карвахаль відкрив рахунок на 74-й хвилині, Вінісіус Жуніор забив на 83-й хвилині.

Український голкіпер Андрій Лунін провів фінальний матч на лаві запасних. Ворота захищав бельгієць Тібо Куртуа. Попри це, українець вдруге у кар'єрі став переможцем ЛЧ. Перший титул він виграв у 2022 році.

На шляху до фіналу Ліги чемпіонів "Реал" пройшов у плей-офф німецькі "Лейпциг" та "Баварію", а також англійський "Манчестер Сіті". "Боруссія" виявилась кращою за нідерландський ПСВ, іспанський "Атлетико" та французький ПСЖ.

"Реал" завоював головний єврокубковий клубний турнір у 15-те - це найкращий показник в історії. Найближчий переслідувач - італійський "Мілан" - має 7 трофеїв.

Лігу Європи у 2024 році виграла італійська "Аталанта", яка перемогла у фіналі німецький "Баєр" - 3:0. Переможцем Ліги конференцій став грецький "Олімпіакос", який у фінальній грі виявився сильнішим за італійську "Фіорентину" - 1:0.

Родрі здобув "Золотий м'яч"

Родрі із "Золотим м'ячем", Фото: Getty Images

28 жовтня журнал France Football оголосив ім'я володаря "Золотого м'яча - 2024" . Найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу отримав іспанський півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Родрі, який залишив другим у суперечці за трофей фаворита - бразильського вінгера "Реалу" Вінісіуса Жуніора. Через це представники мадридського клубу влаштували демарш та не приїхали на церемонію нагородження до Парижу.

28-річний Родрі здобув "Золотий м'яч" уперше в кар'єрі. Минулого сезону він зіграв за "Манчестер Сіті" 50 матчів, забив 9 голів та зробив 14 асистів. Разом з клубом хавбек став чемпіоном Англії, а у складі збірної Іспанії виграв Євро-2024.

Вперше з 2006 року серед номінованих на "Золотий м'яч" футболістів виявився український футболіст - Артем Довбик. Форвард італійської "Роми", який минулого сезону виступав за "Жирону" і став з 24 голам найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, посів в опитуванні 29-те місце.

Вінісіус Жуніор взяв у Родрі реванш у боротьбі за титул найкращого футболіста світу за версією ФІФА, володаря якого оголосили 17 грудня.

24-річний Вінісіус Жуніор у минулому сезоні зіграв за "Реал" 39 матчів, забив 24 голи та віддав 11 результативних передач. Разом із мадридцями він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат та Суперкубок Іспанії.

Макс Ферстаппен виборов четвертий титул Формули-1

Макс Ферстаппен, Фото: Getty Images

У нинішньому сезоні у Формулі-1 здавалося, що після кількох сезонів тотального домінування Макса Ферстаппена у боротьбі за чемпіонство відродилася інтрига. Нідерландський пілот Red Bull залишався без перемог на дев'яти поспіль Гран-прі. А у вересні після 20-го етапу він дозволив наблизитися головному переслідувачу в загальному заліку британцю Ландо Норрісу з McLaren на відстань у 57 очок.

Проте на фініші сезону Ферстаппен знову довів, що наразі залишається у "королівських" автоперегонах поза конкуренцією. Вже 24 листопада за результатами етапу в Лас-Вегасі він достроково здобув титул чемпіона світу. У заліку пілотів представник Нідерландів набрав 437 очок та залишив Норріса другим з 374 пунктами.

27-річний Макс Ферстаппен виграв чемпіонат світу вчетверте поспіль. У нинішньому сезоні він фінішував першим на восьми Гран-прі. За загальною кількістю чемпіонських титулів нідерландець наздогнав француза Алена Проста та німця Себастьяна Феттеля. Його випереджають Міхаель Шумахер з Німеччини і Льюїс Гемілтон з Великої Британії, які мають по сім трофеїв, та аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо - п'ять чемпіонств.

Ферстаппен став четвертим пілотом в історії, який здобув чотири титули Формули-1 поспіль. Крім нього, це вдавалося Шумахеру, Фанхіо, Феттелю та Гемілтону.

Володарем Кубка конструкторів вперше з 1998 року став McLaren, за який разом з Ландо Норрісом виступає австралієць Оскар Піастрі. Другим стали представники Ferrari, третіми - Red Bull.

Ліонель Мессі взяв третій трофей з Аргентиною

Анхель Ді Марія, Ліонель Мессі та Ніколас Отаменді (зліва - направо) з Кубком Америки, Фото: Getty Images

15 липня збірна Аргентини переграла Колумбію та в рекордний 16-й раз стала володарем Кубка Америки з футболу. У фіналі, який відбувся у Маямі (США), аргентинці перемогли з рахунком 1:0. Основний час завершився нульовою нічиєю, а в овертаймі єдиний гол забив Лаутаро Мартінес.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі через травму не зміг завершити матч. Форвард травмувався ще у першому таймі. Попри ушкодження, він продовжив гру. Однак у другій половині біль став нестерпним та примусив форварда на 66-й хвилині зі сльозами на очах залишити поле.

Збірна Аргентини виграла останні три великі турніри, в яких брала участь. До цього вона перемогла на Кубку Америки у 2021 році та чемпіонаті світу - 2022. Це єдині трофеї, які з національною командою за кар'єру виграв Мессі.

Вкотре відзначився аргентинець і на клубному рівні. 6 грудня форварда "Інтер Маямі" визнали найкращим гравцем 2024 року в MLS (Головній лізі футболу). 37-річний Ліонель Мессі, який виступає за клуб зі США з 2023 року, набрав у опитуванні 38,43% голосів та випередив колумбійського форварда "Коламбус Крю" Кучо Ернандеса (33,7%).

Мессі у 2024 році зіграв за "Інтер Маямі" в регулярному чемпіонаті MLS 19 матчів, забив 20 голів, віддав 10 результативних передач та допоміг своїй команді вперше стати його переможцем. Проте у плей-офф "Інтер Маямі" вже у першому колі поступився "Атланті Юнайтед".

Легенда тенісу Рафаель Надаль завершив кар'єру

Рафаель Надаль прощається з тенісом, Фото: Getty Images

10 жовтня іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри .

"Велика подяка усім! Я йду з професійного тенісу. Реальність така, що це були важкі роки, особливо останні два. Це складене рішення, але в цьому житті в усього є початок та кінець, і я думаю, що це належний час, щоб покласти край кар’єрі, яка була довгою і набагато успішнішою, ніж я міг собі уявити. Я відчуваю себе дуже щасливим через все, чого мені вдалося досягти", - сказав Надаль.

19 листопада в Малазі він зіграв останній матч та вийшов на корт грі збірної Іспанії проти Нідерландів у чвертьфіналі Кубку Девіса. Рафаель Надаль поступився Ботіку ван де Зандсхулпу - 4:6, 4:6. Іспанці зазнали поразки 1:2, а нідерландці в підсумку дійшли до фіналу, де їх переграла Італія - 2:0.

Загалом 38-річний Надаль виграв 22 титули на турнірах найпрестижнішої серії Grand Slam. Зокрема, він 14 разів ставав чемпіоном Ролан Гаррос, також перемагав на інших мейджорах - Australian Open, Вімблдоні та US Open.

Крім цього, іспанський тенісист здобув 92 титули турнірів ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) та є дворазовим олімпійським чемпіоном. Надаль 209 тижнів очолював світовий рейтинг.

Майк Тайсон повернувся на ринг у 58 років

Майк Тайсон та Джейк Пол (праворуч), Фото: Getty Images

16 листопада в Арлінгтоні (США) легендарний американський боксер Майк Тайсон провів перший офіційний поєдинок з 2005 року. 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі зустрівся з 27-річним блогером Джейком Полом.

Тайсон пройшов з вдвічі молодшим суперником, який проводив 12-й бій серед професіоналів, всі вісім раундів по 2 хвилини та програв за очками одностайним рішенням суддів - 72:80, 73:79, 73:79.

Майк Тайсон назвав однією з причин поразки травму руки та зізнався, що ледве не помер у червні.

"Це одна із тих ситуацій, коли ти програв, але все одно виграв. Я мало не помер у червні. Мені зробили 8 переливань крові. Я боровся, щоб відновитися до бою, тому я переміг", - розповів Тайсон.

За поєдинок він отримав $20 млн, Пол заробив $40 млн. На Netflix наживо бій переглянули 60 млн користувачів. А на 80-тисячному AT&T Stadium був аншлаг.

За словами Майка Тайсона, він поки не може сказати, що остаточно завершив карʼєру.

"Я не думаю, що це мій останній бій. Можливо, наступним буде брат Джейка Пола - Логан", – сказав Тайсон.