Іспанія стала чемпіоном Європи з футболу

Про це передає Espreso.TV.

Матч, який проходив у Берліні, закінчився з рахунком 2:1 на користь Іспанії. На початку другого тайму Ніко Вільямс вивів іспанців вперед. Перевага трималась до 73-ї хвилини. Повернути Англію в гру зумів Коул Палмер, який зʼявився на полі з лави запасних і одразу ж зумів забити.

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Переможний мʼяч стався на 86-й хвилині. Марк Кукурелья здійснив простріл у штрафний майданчик Англії, першим на мʼячі був Міккель Оярсабаль, який і відправив мʼяч у ворота Англії - 2:1.

Євро-2024

Фінал

Іспанія - Англія 2:1

Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 - Палмер, 73