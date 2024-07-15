Іспанія стала чемпіоном Європи з футболу
У неділю, 14 липня 2024 року, футбольна збірна Іспанії з рахунком 2:1 перемогла команду Англії у фіналі Євро-2024
Про це передає Espreso.TV.
Матч, який проходив у Берліні, закінчився з рахунком 2:1 на користь Іспанії. На початку другого тайму Ніко Вільямс вивів іспанців вперед. Перевага трималась до 73-ї хвилини. Повернути Англію в гру зумів Коул Палмер, який зʼявився на полі з лави запасних і одразу ж зумів забити.
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Переможний мʼяч стався на 86-й хвилині. Марк Кукурелья здійснив простріл у штрафний майданчик Англії, першим на мʼячі був Міккель Оярсабаль, який і відправив мʼяч у ворота Англії - 2:1.
Євро-2024
Фінал
Іспанія - Англія 2:1
Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 - Палмер, 73
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