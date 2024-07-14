Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є Іспанія. На виграш номінальних господарів дають коефіцієнт 2,59. Можливу перемогу Англії оцінюють у 3,50.
Іспанія - Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2024
Зміст
Матч Іспанія - Англія, який пройде у Берліні, розпочнеться о 22:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію фіналу Євро-2024
Хронологія:
16:15
14 липня, 2024 неділя
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16:00
На шляху до фіналу Євро-2024 збірна Іспанії пройшла в плей-офф Грузію, Німеччину та Францію. Англія виявилась кращою за Словаччину, Швейцарію і Нідерланди.
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