Іспанія - Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2024

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На шляху до фіналу Євро-2024 збірна Іспанії пройшла в плей-офф Грузію, Німеччину та Францію. Англія виявилась кращою за Словаччину, Швейцарію і Нідерланди.