Олімпіада-2024: Який вигляд має медальний залік після 2-го дня змагань
28 липня за підсумками двох днів Олімпійських ігор у Парижі лідерство у медальному заліку має команда Японії, команда України поки не здобула жодної нагороди
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Після двох змагальних днів Олімпійських ігор у Парижі у медальному заліку лідирує Японія, яка здобула 4 золоті, 2 срібні медалі та одну бронзову медаль. Другою йде Австралія (4-2-0), третіми - США (3-6-3). Американці завоювали найбільшу кількість медалей на Олімпіаді - 12.
Україна поки не здобула жодної медалі.
Медальний залік Олімпіади-2024: день другий
Фото: МОК
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