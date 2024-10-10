Легенда тенісу Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри

Про це Надаль повідомив у instagram.

"Велика подяка усім!" - написав іспанець під відео з кадрами своїх виступів різних років.

38-річний Рафаель Надаль виграв 22 титули на турнірах найпрестижнішої серії Grand Slam. Зокрема він 14 разів ставав чемпіоном Ролан Гаррос, також перемагав на інших найбільших турнірах - Australian Open, Вімблдон та US Open.

Крім цього, іспанський тенісист здобув 92 титули турнірів ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) та став дворазовим олімпійським чемпіоном. Надаль 209 тижні очолював світовий рейтинг.

Наприкінці кар'єри іспанця переслідували травми, влітку 2023 року він переніс операцію на стегні.

Останній матч Надаль зіграє в листопаді за збірну Іспанії у фіналі Кубка Девіса.