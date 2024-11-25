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Ферстаппен узяв четвертий титул Формули-1, Надаль попрощався з тенісом, а у Гвардіоли найгірший етап в кар'єрі. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
25 листопада, 2024 понедiлок
12:09
Спорт Макс Ферстаппен

Нідерландець Макс Ферстаппен здобув четвертий поспіль чемпіонський титул Формули-1, іспанський тенісист Рафаель Надаль зіграв останній матч в кар'єрі, а тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вперше зазнав п'яти поразок поспіль

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Ферстаппен учетверте поспіль став чемпіоном світу в автоперегонах Формула-1

24 листопада нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен достроково здобув титул чемпіона світу в автоперегонах у класі Формула-1. 

Він виграв свій четвертий поспіль титул за підсумками Гран-прі Лас-Вегаса. Для того, аби відстояти чемпіонство, нідерландцю у США було достатньо випередити головного конкурента, Ландо Норріса з McLaren, або не програти йому понад 3 очки. У підсумку Ферстаппен став п'ятим, а Норріс фінішував одразу за ним. Перемогу здобув британець Джордж Рассел з Mercedes, другим став його співвітчизник та партнер по команді Льюїс Гемілтон, третім - іспанець Карлос Сайнс з Ferrari.

Макс Ферстаппен, Формула-1

Макс Ферстаппен. Фото: Getty Images

 

За два етапи до завершення сезону в загальному заліку Ферстаппен збільшив відрив від Норріса до 64 очок та став недосяжним для головного переслідувача. 

27-річний Макс Ферстаппен виграв чемпіонат світу вчетверте поспіль. У нинішньому ЧС він фінішував першим на восьми етапах Гран-прі. 

За загальною кількістю чемпіонських титулів нідерландець наздогнав француза Алена Проста та німця Себастьяна Феттеля. Його випереджають німець Міхаель Шумахер і Льюїс Гемілтон, які мають по сім титулів, та аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо - п'ять чемпіонств.

Ферстаппен став четвертим пілотом в історії, який здобув чотири титули Формули-1 поспіль. Крім нього, це вдавалося Шумахеру, Фанхіо, Феттелю та Гемілтону.

Наступний етап ЧС відбудеться 1 грудня в Катарі. 

Надаль зіграв останній матч у кар'єрі 

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль, фото: Getty Images

 

19 листопада в Малазі іспанський тенісист Рафаель Надаль зіграв останній матч у кар'єрі. Він вийшов на корт у матчі збірної Іспанії проти Нідерландів у чвертьфіналі Кубку Девіса та поступився Ботіку ван де Зандсхулпу - 4:6, 4:6. Іспанці зазнали поразки 1:2, а нідерландці в підсумку дійшли до фіналу, де їх переграла Італія - 2:0. 

38-річний Рафаель Надаль виграв 22 титули на турнірах найпрестижнішої серії Grand Slam. Зокрема, він 14 разів ставав чемпіоном Ролан Гаррос, також перемагав на інших мейджорах - Australian Open, Вімблдоні та US Open.

Крім цього, іспанський тенісист здобув 92 титули турнірів ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) та є дворазовим олімпійським чемпіоном. Надаль 209 тижнів очолював світовий рейтинг. 

Наприкінці кар'єри іспанця переслідували травми, влітку 2023 року він переніс операцію на стегні.

Гвардіола продемонстрував найгіршу серію в кар'єрі 

Хосеп Гвардіола

Хосеп Гвардіола, Фото: Getty Images

 

23 листопада у 12-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" на своєму полі розгромно програв "Тоттенгему" - 0:4. Дубль за лондонців зробив Джеймс Меддісон, по голу забили Педро Порро та Бреннан Джонсон.

"Манчестер Сіті" з 23 очками залишився у Прем'єр-лізі на другому місці та збільшив відставання від лідера - "Ліверпуля" - до 8 пунктів. 

Загалом для "Ман Сіті" ця поразка стала пʼятою поспіль в різних турнірах. Раніше в АПЛ чинні чемпіони поступились "Борнмуту" (1:2) та "Брайтону" (1:2), у Лізі чемпіонів програли португальському "Спортингу" (1:4), а у Кубку футбольної ліги - "Тоттенгему" (1:2).

Для Хосепа Гвардіоли ця серія стала найгіршою в кар'єрі. Раніше команди іспанського тренера ніколи не програвали п'ять матчів поспіль.  Гвардіола очолює манчестерців з 2016 року. Також він тренував іспанську "Барселону" та німецьку "Баварію".  

Відбулося жеребкування плей-офф Ліги націй

Ліга націй, жеребкування

Ліга націй, жеребкування. Фото: Getty Images

 

22 листопада у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-офф Ліги націй. У нинішньому розіграші турнір проходить за новим форматом. Якщо раніше до "Фіналу чотирьох" потрапляли переможці груп найсильнішого дивізіону, то тепер перші та другі команди з основного раунду посперечаються за вихід до півфіналу в стикових матчах. 

У них зустрінуться Нідерланди – Іспанія, Хорватія – Франція, Данія – Португалія та Італія – Німеччина. 

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 20 та 23 березня. Фінал чотирьох пройде в червні 2025 року.

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Раніше визначилися чотири збірні, які напряму вийшли до ліги A з другого дивізіону - Англія, Норвегія, Уельс та Чехія. Ще чотири команди потраплять туди за підсумками перехідних матчів. В них зіграють Україна - Бельгія, Туреччина - Угорщина, Австрія - Сербія та Греція - Шотландія. 

Косово зарахували технічну поразку в матчі з Румунією

Збірна Косова залишає поле на знак протесту в Румунії

Збірна Косова залишає поле на знак протесту в Румунії, фото: Getty Images

Один з останніх матчів групового раунду Ліги націй завершився скандалом, за підсумками якого 20 листопада УЄФА зарахував збірній Косова технічну поразку. Косоварів покарали за інцидент, який стався 15 листопада в Бухаресті наприкінці матчу з Румунією. Тоді вони пішли з поля в компенсований арбітром час за рахунку 0:0. Причиною стали провокації румунських вболівальників, які скандували образливі гасла та пронесли на трибуну прапор Сербії. Після інциденту гру призупинили, збірна Румунії понад годину чекала, коли суперники повернуться, проте матч не завершився. 

Збірну Румунії покарали за поведінку глядачів домашнім матчем за порожніх трибун та штрафом у 128 тис. євро. 

Завдяки цьому рішенню Румунія, яку очолює екстренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу, фінішувала у групі з 18 очками першою та напряму вийшла до дивізіону B. Косово залишилося другим з 12 пунктами та зіграє в стикових матчах за право підвищитися у класі. 

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Рафаель Надаль
Манчестер Сіті
Ліга націй
Хосеп Гвардіола
Льюїс Хемілтон
Прем'єр-ліга Англії
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