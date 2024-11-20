УЄФА покарав збірну Косова, яка залишила поле в Румунії через провокації фанів та прапори Сербії

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Косово зарахували поразку 0:3 за інцидент, який стався 15 листопада в Бухаресті наприкінці матчу з Румунією. Тоді косовари пішли з поля в компенсований арбітром час за рахунку 0:0. Причиною стали провокації румунських вболівальників, які скандували образливі гасла та пронесли на трибуну прапор Сербії. Після інциденту гру призупинили, збірна Румунії понад годину чекала, коли суперники повернуться, проте матч не завершився.

Своєю чергою збірну Румунії покарали за поведінку глядачів домашнім матчем за порожніх трибун та штрафом у 128 тис. євро.

Завдяки цьому рішенню Румунія, яку очолює екстренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу, фінішувала у групі з 18 очками першою та напряму вийшла до дивізіону B. Косово залишилося другим з 12 пунктами та зіграє в стикових матчах за право підвищитися у класі. Кіпр з 6 балами фінішував третім, Литва не набрала жодного очка та вилетіла до ліги D.