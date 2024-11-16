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Збірна Косова залишила поле в Румунії через провокації фанів та прапор Сербії на грі Ліги націй

Дмитро Марценишин
16 листопада, 2024 субота
01:09
Футбол Ліга націй. Румунські фани з прапором Сербії на грі проти Косова

Футболісти збірної Косова залишили поле перед фінальним свистком матчу Ліги націй проти Румунії через поведінку фанів господарів

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Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Косовари пішли з поля наприкінці зустрічі в компенсований арбітром час за рахунку 0:0. Причиною стали провокації румунських вболівальників, які скандували образливі гасла та пронесли на трибуну прапор Сербії. 

Після інциденту гру призупинили, збірна Румунії понад годину чекала, коли суперники повернуться. Матч не відновився, а його долю тепер вирішуватиму УЄФА.    

Румунія, яку тренує Мірча Луческу, має 12 очок та лідирує в групі 1 Ліги С. Косово з 9 пунктами йде другим. У Кіпру 6 балів, Литва не набрала жодного очка та вибула до найслабшого дивізіону. 

Як у Лізі націй виступає збірна України

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані виявилася сильнішою за Грузію - 1:0

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.  

Перед двома вирішальними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів. 

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які там фінішують слідом за переможцями.   

Теги:
Спорт
Румунія
Косово
Мірча Луческу
Сербія
Ліга націй
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