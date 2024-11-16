Збірна Косова залишила поле в Румунії через провокації фанів та прапор Сербії на грі Ліги націй
Футболісти збірної Косова залишили поле перед фінальним свистком матчу Ліги націй проти Румунії через поведінку фанів господарів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Косовари пішли з поля наприкінці зустрічі в компенсований арбітром час за рахунку 0:0. Причиною стали провокації румунських вболівальників, які скандували образливі гасла та пронесли на трибуну прапор Сербії.
Після інциденту гру призупинили, збірна Румунії понад годину чекала, коли суперники повернуться. Матч не відновився, а його долю тепер вирішуватиму УЄФА.
Румунія, яку тренує Мірча Луческу, має 12 очок та лідирує в групі 1 Ліги С. Косово з 9 пунктами йде другим. У Кіпру 6 балів, Литва не набрала жодного очка та вибула до найслабшого дивізіону.
Як у Лізі націй виступає збірна України
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані виявилася сильнішою за Грузію - 1:0.
Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.
Перед двома вирішальними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.
Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які там фінішують слідом за переможцями.
- Актуальне
- Важливе