Збірна Косова залишила поле в Румунії через провокації фанів та прапор Сербії на грі Ліги націй

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Косовари пішли з поля наприкінці зустрічі в компенсований арбітром час за рахунку 0:0. Причиною стали провокації румунських вболівальників, які скандували образливі гасла та пронесли на трибуну прапор Сербії.

Після інциденту гру призупинили, збірна Румунії понад годину чекала, коли суперники повернуться. Матч не відновився, а його долю тепер вирішуватиму УЄФА.

Румунія, яку тренує Мірча Луческу, має 12 очок та лідирує в групі 1 Ліги С. Косово з 9 пунктами йде другим. У Кіпру 6 балів, Литва не набрала жодного очка та вибула до найслабшого дивізіону.

We managed to catch a Serbian flag being waved in the Romanian ultras section.



This could be one of the reasons the match was paused. Let’s see if we can find other images. pic.twitter.com/tKVbUZwp9S — Kosovo Football ???????? (@FootballKosovo) November 15, 2024

Як у Лізі націй виступає збірна України

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані виявилася сильнішою за Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

Перед двома вирішальними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які там фінішують слідом за переможцями.