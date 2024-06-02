Лунін вдруге виграв Лігу чемпіонів з "Реалом"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Боруссія" - "Реал", який пройшов на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, закінчився перемогою мадридців з рахунком 2:0. Голи забили Дані Карвахаль і Вінісіус Жуніор.

Український воротар Андрій Лунін, який напередодні перехворів на грип, провів фінальний матч на лаві запасних. В основі відіграв Тібо Куртуа.

Фото: Getty Images

Дані Карвахаль

На шляху до фіналу Ліги чемпіонів "Реал" пройшов німецький "Лейпциг" і "Баварію", а також англійський "Манчестер Сіті". "Боруссія" виявилась кращою за нідерландський ПСВ, мадридський "Атлетико" та французький ПСЖ.

"Реал" виграв 15-ту ЛЧ - це найкращий показник в історії. Найближчий переслідувач - "Мілан", який має 7 трофеїв Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Фінал

1 червня

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Реал" (Мадрид, Іспанія) 0:2

Голи: Карвахаль, 74, В. Жуніор, 83

Фото: Getty Images