Лунін вдруге виграв Лігу чемпіонів з "Реалом"
У суботу, 1 червня, мадридський "Реал" обіграв дортмундську "Боруссію" у фіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Боруссія" - "Реал", який пройшов на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, закінчився перемогою мадридців з рахунком 2:0. Голи забили Дані Карвахаль і Вінісіус Жуніор.
Український воротар Андрій Лунін, який напередодні перехворів на грип, провів фінальний матч на лаві запасних. В основі відіграв Тібо Куртуа.
Фото: Getty Images
Дані Карвахаль
На шляху до фіналу Ліги чемпіонів "Реал" пройшов німецький "Лейпциг" і "Баварію", а також англійський "Манчестер Сіті". "Боруссія" виявилась кращою за нідерландський ПСВ, мадридський "Атлетико" та французький ПСЖ.
"Реал" виграв 15-ту ЛЧ - це найкращий показник в історії. Найближчий переслідувач - "Мілан", який має 7 трофеїв Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Фінал
1 червня
"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Реал" (Мадрид, Іспанія) 0:2
Голи: Карвахаль, 74, В. Жуніор, 83
Фото: Getty Images
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