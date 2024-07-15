Третій великий турнір поспіль: Аргентина виграла Кубок Америки

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Так, у фінальному матчі Кубка Америки Аргентина зіграла з Колумбією.

За результати матчу аргентинці здобули перемогу з рахунком 1:0. Основний час завершився нульовою нічиєю, а у додатковий час єдиний гол забив Лаутаро Мартінес.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі через травму не зміг завершити гру. На 66-й хвилині його замінив Ніколас Гонсалес.

Збірна Аргентини виграла останні три турніри, де брала участь. До цього була перемога на Кубку Америки у 2021 році, а також на Чемпіонаті Світу у 2022-му.