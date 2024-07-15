Третій великий турнір поспіль: Аргентина виграла Кубок Америки
Збірна Аргентини обіграла команду Колумбії і в рекордний 16-й раз стала володарем Кубка Америки з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Так, у фінальному матчі Кубка Америки Аргентина зіграла з Колумбією.
За результати матчу аргентинці здобули перемогу з рахунком 1:0. Основний час завершився нульовою нічиєю, а у додатковий час єдиний гол забив Лаутаро Мартінес.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі через травму не зміг завершити гру. На 66-й хвилині його замінив Ніколас Гонсалес.
Збірна Аргентини виграла останні три турніри, де брала участь. До цього була перемога на Кубку Америки у 2021 році, а також на Чемпіонаті Світу у 2022-му.
- У неділю, 14 липня 2024 року, футбольна збірна Іспанії з рахунком 2:1 перемогла команду Англії у фіналі Євро-2024.
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