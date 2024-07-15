Залишив поле у сльозах: Мессі отримав травму у фіналі Кубка Америки
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав травму у фіналі Кубка Америки проти збірної Колумбії
Про це стало відомо з трансляції матчу, передає Еспресо.TV.
Мессі травмувався ще у першому таймі. Попри біль, він продовжив гру.
Однак у другій половині матчу біль став нестерпним, змусивши Мессі залишити поле зі сльозами на очах.
На 66-й хвилині його замінив Ніколас Гонсалес, 24-річний аргентинський нападник.
Наразі невідомо, наскільки серйозною є травма Мессі. Інформація про її характер і терміни відновлення поки що відсутня.
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Вранці пʼятниці, 5 липня, збірна Аргентини завдяки серії пенальті переграла Еквадор і стала першим півфіналістом Копа Америки-2024.
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