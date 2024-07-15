Залишив поле у сльозах: Мессі отримав травму у фіналі Кубка Америки

Про це стало відомо з трансляції матчу, передає Еспресо.TV.

Мессі травмувався ще у першому таймі. Попри біль, він продовжив гру.

Однак у другій половині матчу біль став нестерпним, змусивши Мессі залишити поле зі сльозами на очах.

На 66-й хвилині його замінив Ніколас Гонсалес, 24-річний аргентинський нападник.

Наразі невідомо, наскільки серйозною є травма Мессі. Інформація про її характер і терміни відновлення поки що відсутня.