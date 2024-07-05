Копа Америка: Аргентина попри помилку Мессі перемогла Еквадор у серії пенальті
Вранці пʼятниці, 5 липня, збірна Аргентини завдяки серії пенальті переграла Еквадор і стала першим півфіналістом Копа Америки-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Аргентини над Еквадором. Перший мʼяч на 35-й хвилині забив Лісандро Мартінес, який виграв єдиноборство під час кутового.
Еквадор зумів реабілітуватись на останніх секундах зустрічі. Кевін Родрігес зрівняв рахунок на 2-й компенсованій хвилині та перевів гру до серії пенальті.
У битві одинадцятиметрових ударів кращими виявились гравці Аргентини - 4:2. Цікаво, що першим до мʼяча підійшов Ліонель Мессі, і саме зірковий форвард став єдиним серед аргентинців, хто свій пенальті не забив.
У півфіналі Копа Америки Аргентина зіграє проти переможця пари Венесуела - Канада. В інших чвертьфіналах зустрінуться кращі з четвірки: Уругвай - Бразилія і Колумбія - Панама.
Копа Америка-2024
Чвертьфінал
5 липня
Аргентина - Еквадор 1:1 (Серія пенальті - 4:2)
Голи: Мартінес, 35 - Родрігес, 90+2
- 25 червня Ліонель Мессі назвав найвеличнішого спортсмена усіх часів.
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