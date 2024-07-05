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Копа Америка: Аргентина попри помилку Мессі перемогла Еквадор у серії пенальті

5 липня, 2024 п'ятниця
06:12
Футбол Ліонель Мессі, збірна Аргентини, Копа Америка

Вранці пʼятниці, 5 липня, збірна Аргентини завдяки серії пенальті переграла Еквадор і стала першим півфіналістом Копа Америки-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Аргентини над Еквадором. Перший мʼяч на 35-й хвилині забив Лісандро Мартінес, який виграв єдиноборство під час кутового.

Еквадор зумів реабілітуватись на останніх секундах зустрічі. Кевін Родрігес зрівняв рахунок на 2-й компенсованій хвилині та перевів гру до серії пенальті.

У битві одинадцятиметрових ударів кращими виявились гравці Аргентини - 4:2. Цікаво, що першим до мʼяча підійшов Ліонель Мессі, і саме зірковий форвард став єдиним серед аргентинців, хто свій пенальті не забив.

У півфіналі Копа Америки Аргентина зіграє проти переможця пари Венесуела - Канада. В інших чвертьфіналах зустрінуться кращі з четвірки: Уругвай - Бразилія і Колумбія - Панама.

Копа Америка-2024

Чвертьфінал

5 липня

Аргентина - Еквадор 1:1 (Серія пенальті - 4:2)

Голи: Мартінес, 35 - Родрігес, 90+2

  • 25 червня Ліонель Мессі назвав найвеличнішого спортсмена усіх часів.
Теги:
Спорт
Ліонель Мессі
Результати футбольних матчів
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