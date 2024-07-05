Копа Америка: Аргентина попри помилку Мессі перемогла Еквадор у серії пенальті

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Аргентини над Еквадором. Перший мʼяч на 35-й хвилині забив Лісандро Мартінес, який виграв єдиноборство під час кутового.

Еквадор зумів реабілітуватись на останніх секундах зустрічі. Кевін Родрігес зрівняв рахунок на 2-й компенсованій хвилині та перевів гру до серії пенальті.

У битві одинадцятиметрових ударів кращими виявились гравці Аргентини - 4:2. Цікаво, що першим до мʼяча підійшов Ліонель Мессі, і саме зірковий форвард став єдиним серед аргентинців, хто свій пенальті не забив.

У півфіналі Копа Америки Аргентина зіграє проти переможця пари Венесуела - Канада. В інших чвертьфіналах зустрінуться кращі з четвірки: Уругвай - Бразилія і Колумбія - Панама.

Копа Америка-2024

Чвертьфінал

5 липня

Аргентина - Еквадор 1:1 (Серія пенальті - 4:2)

Голи: Мартінес, 35 - Родрігес, 90+2