Мессі назвав найвеличнішого спортсмена усіх часів

Про це повідомляє Fadeaway World.

За словами Ліонеля Мессі, у спортивному плані Майкл Джордан - найвеличніший з усіх.

"Після того, як подивився серіал про нього і дізнався про нього трохи більше… "Останній танець" просто зносить мозок, це шедевр, це вражає. Це також наблизило мене до нього та дозволило трохи більше зрозуміти, ким він був. Жаль, що я не зміг пережити ту епоху особисто, бо мені б вона сподобалася. Чесно кажучи, я мало що знаю про баскетбол і не є шанувальником, але думаю, що він був чимось особливим для всього спорту, не тільки для баскетболу", - сказав Ліонель Мессі.

61-річний Майкл Джордан – 6-разовий чемпіон НБА, 6-разовий MVP (прим. - найбільш цінний гравець) фіналу, а також 5-разовий володар нагороди MVP за підсумками сезону.