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Мессі назвав найвеличнішого спортсмена усіх часів

25 червня, 2024 вiвторок
17:35
Спорт Ліонель Мессі, збірна Аргентини, Копа Америка

Форвард "Інтер Маямі" Ліонель Мессі високо оцінює легендарного баскетболіста Майкла Джордана

Зміст

Про це повідомляє Fadeaway World.

За словами Ліонеля Мессі, у спортивному плані Майкл Джордан - найвеличніший з усіх.

"Після того, як подивився серіал про нього і дізнався про нього трохи більше… "Останній танець" просто зносить мозок, це шедевр, це вражає. Це також наблизило мене до нього та дозволило трохи більше зрозуміти, ким він був. Жаль, що я не зміг пережити ту епоху особисто, бо мені б вона сподобалася. Чесно кажучи, я мало що знаю про баскетбол і не є шанувальником, але думаю, що він був чимось особливим для всього спорту, не тільки для баскетболу", - сказав Ліонель Мессі.

61-річний Майкл Джордан – 6-разовий чемпіон НБА, 6-разовий MVP (прим. - найбільш цінний гравець) фіналу, а також 5-разовий володар нагороди MVP за підсумками сезону.

  • Аргентинський футболіст Ліонель Мессі 12 червня заявив, що завершить кар'єру в своєму нинішньому клубі - "Інтер Маямі" зі США.
Теги:
Футбол
баскетбол
НБА
Майкл Джордан
Ліонель Мессі
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