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Держоператор тилу оголосив про закупівлю 1,7 млн сухпайків на 2025 рік

Юлія Лаврук
31 грудня, 2024 вiвторок
09:59
Війна з Росією сухпайок

Державний оператор тилу оголосив торги на закупівлю 1,7 млн комплектів сухпайків на 2025 рік. Їхня очікувана вартість становить понад 485 млн грн

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що типова комплектація раціону налічує 14 позицій і містить, крім основних страв, столове приладдя, спеції, напої тощо. До того ж загальна енергетична цінність страв має становити не менше 3500 ккал у наборі.

"Харчування наших захисників – це не лише питання калорій, а й гарантія їхньої бойової готовності. Ми впроваджуємо нові механізми контролю, щоб сухпайки відповідали найвищим стандартам, забезпечуючи силу та витривалість військових у найскладніших умовах", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У відомстві додали, що основна відмінність цьогорічних закупівель сухпайків полягає в посиленні контролю за виконанням умов контракту. Зокрема, додали контрольні точки, де харчові продукти перевірятиме Управління безпечності харчових продуктів, а всі нехарчові – ДОТ. 

Крім того, перед початком фасування обов'язковою є процедура дегустації, аби забезпечити також належний рівень смакових характеристик вмісту сухпайка.

  • Державний оператор тилу визначив пріоритети роботи на 2025 рік. Вони мають покращити систему забезпечення Сил оборони та оптимізувати внутрішню роботу агенції.
Теги:
Новини
Суспільство
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Міністерство оборони
військові
Військові новини
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