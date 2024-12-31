Держоператор тилу оголосив про закупівлю 1,7 млн сухпайків на 2025 рік
Державний оператор тилу оголосив торги на закупівлю 1,7 млн комплектів сухпайків на 2025 рік. Їхня очікувана вартість становить понад 485 млн грн
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У відомстві зазначили, що типова комплектація раціону налічує 14 позицій і містить, крім основних страв, столове приладдя, спеції, напої тощо. До того ж загальна енергетична цінність страв має становити не менше 3500 ккал у наборі.
"Харчування наших захисників – це не лише питання калорій, а й гарантія їхньої бойової готовності. Ми впроваджуємо нові механізми контролю, щоб сухпайки відповідали найвищим стандартам, забезпечуючи силу та витривалість військових у найскладніших умовах", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
У відомстві додали, що основна відмінність цьогорічних закупівель сухпайків полягає в посиленні контролю за виконанням умов контракту. Зокрема, додали контрольні точки, де харчові продукти перевірятиме Управління безпечності харчових продуктів, а всі нехарчові – ДОТ.
Крім того, перед початком фасування обов'язковою є процедура дегустації, аби забезпечити також належний рівень смакових характеристик вмісту сухпайка.
- Державний оператор тилу визначив пріоритети роботи на 2025 рік. Вони мають покращити систему забезпечення Сил оборони та оптимізувати внутрішню роботу агенції.
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