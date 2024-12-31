Держоператор тилу оголосив про закупівлю 1,7 млн сухпайків на 2025 рік

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що типова комплектація раціону налічує 14 позицій і містить, крім основних страв, столове приладдя, спеції, напої тощо. До того ж загальна енергетична цінність страв має становити не менше 3500 ккал у наборі.

"Харчування наших захисників – це не лише питання калорій, а й гарантія їхньої бойової готовності. Ми впроваджуємо нові механізми контролю, щоб сухпайки відповідали найвищим стандартам, забезпечуючи силу та витривалість військових у найскладніших умовах", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У відомстві додали, що основна відмінність цьогорічних закупівель сухпайків полягає в посиленні контролю за виконанням умов контракту. Зокрема, додали контрольні точки, де харчові продукти перевірятиме Управління безпечності харчових продуктів, а всі нехарчові – ДОТ.

Крім того, перед початком фасування обов'язковою є процедура дегустації, аби забезпечити також належний рівень смакових характеристик вмісту сухпайка.