В Євпаторії окупанти шукають підпільників і зміцнюють блокпости, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Там зазначають, що зміцнення окупантами блокпостів в Євпаторії є частиною їхньої масштабної операції із пошуку представників кримського підпілля.

Проте в "Атеш" наголошують, що такі заходи лише свідчать про зростання протестного руху серед місцевого населення.

Повідомляється, що систематичний витік інформації про переміщення російських військ, розташування об'єктів та логістичні маршрути суттєво ускладнює дії окупантів. Водночас дані, які збирають активісти, дозволяють Збройним Силам України успішно завдавати ударів по військових об’єктах та техніці ворога.

Партизани також підкреслили, що такі дії окупаційної влади є прямим доказом ефективності спротиву в Криму.

За словами учасників руху, російські військові перебувають у панічному стані.

"Насправді окупанти в паніці та стурбовані тим, що протестний рух зростає і з Криму витікає дедалі більше інформації, яка допомагає знищувати військові об'єкти й техніку, а також ламати логістичні маршрути рашистів", - резюмують в "Атеш".