Окупанти активно зміцнюють західне узбережжя Криму, - Атеш
Російські окупанти ведуть активні роботи зі зміцнення західного узбережжя тимчасово окупованого Криму
Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.
Зазначається, що в районі Німецької Балки агенти руху зафіксували нові блокпости, окопи та сектори, перекриті колючим дротом.
"Дедалі частіше зупиняють автомобілі та ретельно оглядають багажники й особисті речі в пошуках представників українського підпілля", - додали в "Атеш".
Наприкінці серпня партизани "Атеш" повідомляли, що росіяни активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів, складів з боєприпасами та пальним у тимчасово окупованому Криму.
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