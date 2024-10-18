Окупанти активно зміцнюють західне узбережжя Криму, - Атеш

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram.

Зазначається, що в районі Німецької Балки агенти руху зафіксували нові блокпости, окопи та сектори, перекриті колючим дротом.

"Дедалі частіше зупиняють автомобілі та ретельно оглядають багажники й особисті речі в пошуках представників українського підпілля", - додали в "Атеш".