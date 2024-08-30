Росіяни почали переміщувати склади з боєприпасами та пальним у Криму, боячись ударів ЗСУ, - "Атеш"

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агент руху повідомляє, що російські збройні сили продовжують переміщати склади з боєприпасами, паливом та мобільними заправними станціями через часті удари по них.

З цією метою росіяни розпочали будівництво дороги біля селища Тимашівка. Агенти відстежують усі переміщення бензовозів на півострові та фіксують нові місця зберігання.

"Ми уважно стежимо за пересуваннями окупаційних військ та оперативно передаємо інформацію Силам оборони України. Окупанти не сховаються!" - наголосили партизани.