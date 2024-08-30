Росіяни почали переміщувати склади з боєприпасами та пальним у Криму, боячись ударів ЗСУ, - "Атеш"
Росіяни активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів, складів з боєприпасами та пальним у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агент руху повідомляє, що російські збройні сили продовжують переміщати склади з боєприпасами, паливом та мобільними заправними станціями через часті удари по них.
З цією метою росіяни розпочали будівництво дороги біля селища Тимашівка. Агенти відстежують усі переміщення бензовозів на півострові та фіксують нові місця зберігання.
"Ми уважно стежимо за пересуваннями окупаційних військ та оперативно передаємо інформацію Силам оборони України. Окупанти не сховаються!" - наголосили партизани.
- Росіяни поскаржилися, що в ніч проти п'ятниці, 30 серпня, їхні три області та територія тимчасово окупованого Криму піддалися атаці безпілотників. Там начебто спрацювала ППО.
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