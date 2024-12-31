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У Сирії жінка вперше очолила Центробанк

Світлана Кравченко
31 грудня, 2024 вiвторок
07:49
Світ Майсаа Сабрін

Нова адміністрація Сирії призначила Майсаа Сабрін керівницею Центрального банку країни. Вона стала першою жінкою, яка обійняла цю посаду за всю історію установи

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Про це повідомляє Al Arabia.

Як зазначається, до призначення на посаду очільниці Центробанку Сирії Сабрін займала кілька високих посад у цій установі, зокрема була першою заступницею губернатора та директоркою з нагляду. Вона також керувала департаментом офісного нагляду.

Окрім роботи в Центральному банку, з 2018 року Сабрін є членкинею ради директорів Дамаської біржі цінних паперів, де представляє Центральний банк. Вона має ступінь магістра у сфері бухгалтерського обліку.

Призначення Сабрін відбулося на тлі закликів до більшого залучення жінок до складу нового уряду Сирії.

 Раніше першою жінкою на офіційній посаді в новій адміністрації стала Аїша аль-Дібас, призначена керівницею управління у справах жінок.

  • 7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.


 

Теги:
Новини
Сирія
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