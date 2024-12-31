У Сирії жінка вперше очолила Центробанк

Про це повідомляє Al Arabia.

Як зазначається, до призначення на посаду очільниці Центробанку Сирії Сабрін займала кілька високих посад у цій установі, зокрема була першою заступницею губернатора та директоркою з нагляду. Вона також керувала департаментом офісного нагляду.

Окрім роботи в Центральному банку, з 2018 року Сабрін є членкинею ради директорів Дамаської біржі цінних паперів, де представляє Центральний банк. Вона має ступінь магістра у сфері бухгалтерського обліку.

Призначення Сабрін відбулося на тлі закликів до більшого залучення жінок до складу нового уряду Сирії.

Раніше першою жінкою на офіційній посаді в новій адміністрації стала Аїша аль-Дібас, призначена керівницею управління у справах жінок.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили , що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.



