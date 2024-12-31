У Сирії жінка вперше очолила Центробанк
Нова адміністрація Сирії призначила Майсаа Сабрін керівницею Центрального банку країни. Вона стала першою жінкою, яка обійняла цю посаду за всю історію установи
Про це повідомляє Al Arabia.
Як зазначається, до призначення на посаду очільниці Центробанку Сирії Сабрін займала кілька високих посад у цій установі, зокрема була першою заступницею губернатора та директоркою з нагляду. Вона також керувала департаментом офісного нагляду.
Окрім роботи в Центральному банку, з 2018 року Сабрін є членкинею ради директорів Дамаської біржі цінних паперів, де представляє Центральний банк. Вона має ступінь магістра у сфері бухгалтерського обліку.
Призначення Сабрін відбулося на тлі закликів до більшого залучення жінок до складу нового уряду Сирії.
Раніше першою жінкою на офіційній посаді в новій адміністрації стала Аїша аль-Дібас, призначена керівницею управління у справах жінок.
- 7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
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