В Одесі демонтували пам'ятник російському актору та співаку Володимиру Висоцькому

Про це повідомили в кіностудії.

Там зазначили, що отримували численні звернення щодо демонтажу цього пам'ятника. Так, за рішенням місцевої влади, 30 грудня о 22:00 його знесли.

"За наполяганням Одеської кіностудії пам'ятник було передано на зберігання нашому підприємству. Зараз скульптурна композиція перебуває на нашій території та вживають заходи щодо її належного зберігання", – йдеться в повідомленні.

Колектив Одеської кіностудії ухвалив рішення змонтувати пам'ятник на території кіностудії, поряд з одним з павільйонів.

Раніше про демонтаж пам'ятника Висоцькому повідомляв проєкт "Деколонізація. Україна".

Довідка. Володимир Висоцький – радянський актор, співак, був заслуженим артистом РРФСР. Він написав близько 700 пісень і віршів, а також зіграв близько 30 ролей у фільмах (зокрема "Місце зустрічі змінити не можна" і "Вертикаль"). Помер Висоцький 25 липня 1980 року в Москві.