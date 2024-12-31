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Головна Культура В Одесі демонтували пам'ятник російському актору та співаку Володимиру Висоцькому
Оновлено

В Одесі демонтували пам'ятник російському актору та співаку Володимиру Висоцькому

Юлія Лаврук
31 грудня, 2024 вiвторок
11:51
Культура пам'ятник Висоцькому в Одесі

На фасаді Одеської кіностудії у понеділок, 30 грудня, демонтували пам'ятник радянському співаку та актору Володимиру Висоцькому

Зміст

Про це повідомили в кіностудії.

Там зазначили, що отримували численні звернення щодо демонтажу цього пам'ятника. Так, за рішенням місцевої влади, 30 грудня о 22:00 його знесли.

"За наполяганням Одеської кіностудії пам'ятник було передано на зберігання нашому підприємству. Зараз скульптурна композиція перебуває на нашій території та вживають заходи щодо її належного зберігання", – йдеться в повідомленні.

Колектив Одеської кіностудії ухвалив рішення змонтувати пам'ятник на території кіностудії, поряд з одним з павільйонів.

Раніше про демонтаж пам'ятника Висоцькому повідомляв проєкт "Деколонізація. Україна".

Довідка. Володимир Висоцький – радянський актор, співак, був заслуженим артистом РРФСР. Він написав близько 700 пісень і віршів, а також зіграв близько 30 ролей у фільмах (зокрема "Місце зустрічі змінити не можна" і "Вертикаль"). Помер Висоцький 25 липня 1980 року в Москві.

  • Національний музей історії України в Другій світовій війні демонтував літери, якими викладено назви міст і зображення радянської медалі "Золота Зірка" на Алеї міст-героїв у Києві.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Одеса
Радянський Союз
Одещина
декомунізація
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