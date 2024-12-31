Згурець пояснив, які об'єкти ворог намагався уразити під час ракетного удару

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вночі була атака на Київ з використанням безпілотників і крилатих ракет, яка завершилася о третій годині загрозою балістичних ракет та роботою нашої ППО у столиці. Під час другої хвилі ранкової атаки противник використовував крилаті ракети Х-69, які є одними з найбільш досконалих в арсеналі російських військ, запущені із винищувача Су-57", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ракета Х-69 здатна летіти на дуже малих висотах (до 20 метрів), що значно ускладнює її виявлення та знищення. Однак, попри складність, всі ракети цього типу були збиті українською ППО.

"Удари, ймовірно, були орієнтовані на летовища поблизу столиці. Окрім того, існує ймовірність, що ворог намагався вдарити по енергетичній інфраструктурі, але для цього зазвичай використовуються масовані ракетні атаки. Тому ці точкові удари можуть бути пов'язані з вирішенням локальних завдань, зокрема щодо українських оборонних можливостей", - припустив Згурець.