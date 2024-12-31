Уряд змінив очільників Держфінмоніторингу та ДПС
Кабінет міністрів України 31 грудня призначив Філіпа Проніна головою Державної служби фінансового моніторингу, Руслана Кравченка - головою Державної податкової служби
Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, 31 грудня було звільнено Черкаського Ігоря Борисовича з посади голови Державної служби фінансового моніторингу України. На його місце було призначено Проніна Філіпа Євгеновича.
Крім цього, Кабмін призначив Кравченка Руслана Андрійовича головою Державної податкової служби України.
Зауважимо, що раніше Філіп Пронін очолював Полтавську обласну військову адміністрацію, а Руслан Кравченко - Київську обласну військову адміністрацію
- 30 грудня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення очільників Київської і Полтавської обласних державних адміністрацій.
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