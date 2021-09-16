Дуда виступив за вступ України до ЄС
Президент Польщі Анджей Дуда виступив за вступ України до Євросоюзу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт польського президента.
За його словами, ЄС не викликає довіри, якщо не надає можливість вступу тим партнерам, які роблять реформи і хочуть приєднатися до ЄС.
"Тому я говорю про розширення. Ми Європа, континент, а не клуб для обраних. Ми повинні бути відкриті для інших європейських країн", - заявив Дуда на неформальній зустрічі президентів країн-учасниць ЄС.
Він підкреслив, що на сьогодні "залізна завіса" зроблена з мит, віз і відсутності перспектив членства.
"Нещодавно я був у Молдові з нагоди 30-річчя незалежності. Я бачив там молодих людей, які з ентузіазмом ставляться до зміни своєї країни. Всі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти і демократи загинули на барикадах за свою країну, щоб одного разу увійти до європейського співтовариства", - додав Дуда.
Він заявив, що в Польщі є консенсус з приводу вступу України, і через 10-15 років інший польський президент "буде говорити те ж саме, поки це питання не просунеться вперед".
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