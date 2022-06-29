Дуда заявив, що двері НАТО мають залишатися відчиненими для України
Президент Польщі Анджей Дуда висловив надію, що в майбутньому Україна матиме змогу вступити до Північноатлантичного альянсу
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Дуда наголосив, що в ході свого виступу озвучив необхідності посилення військової допомоги Україні.
"Тут ми говоримо про далекобійну артилерію, ми також говоримо про системи протиракетної та протиповітряної оборони. І я вірю, що члени НАТО продовжать надавати військову допомогу Україні, як це робимо ми, поляки", – зазначив Дуда.
Польський президент також ствердно відповів на запитання, чи, на його думку, Україна зрештою стане членом НАТО.
"Сьогодні, коли війна в Україні триває, коли Україна у війні і обороняється, прийняти її до складу НАТО як державу, що воює, де-факто неможливо. Але в своїй промові на саміті я наголосив дуже чітко, що двері Північноатлантичного альянсу повинні залишитися відчиненими – в тому числі для України", – сказав Дуда.
Він також додав, що Україна повинна мати можливість долучитися до НАТО, коли "будуть правильні умови".
Пріоритетною задачею на сьогодні президент Польщі назвав допомогу Україні в захисті від агресії РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.35
Купівля 34.35Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе