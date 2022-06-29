Дуда заявив, що двері НАТО мають залишатися відчиненими для України

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дуда наголосив, що в ході свого виступу озвучив необхідності посилення військової допомоги Україні.

"Тут ми говоримо про далекобійну артилерію, ми також говоримо про системи протиракетної та протиповітряної оборони. І я вірю, що члени НАТО продовжать надавати військову допомогу Україні, як це робимо ми, поляки", – зазначив Дуда.

Польський президент також ствердно відповів на запитання, чи, на його думку, Україна зрештою стане членом НАТО.

"Сьогодні, коли війна в Україні триває, коли Україна у війні і обороняється, прийняти її до складу НАТО як державу, що воює, де-факто неможливо. Але в своїй промові на саміті я наголосив дуже чітко, що двері Північноатлантичного альянсу повинні залишитися відчиненими – в тому числі для України", – сказав Дуда.

Він також додав, що Україна повинна мати можливість долучитися до НАТО, коли "будуть правильні умови".

Пріоритетною задачею на сьогодні президент Польщі назвав допомогу Україні в захисті від агресії РФ.

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