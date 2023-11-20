Дух епохи і Арестович
Сьогодні відбулась подія, яка дасть вам серйозне розуміння того, чому в Арестовича абсолютно реальні політичні перспективи — це новий президент Аргентини Хавьер Мілей
Хто це такий? З одного боку, це дуже потужний розумний економіст. Він майже все своє життя присвятив вивченню економіки: професор з 15 річним стажем, працював консультантом різних державних структур та приватних організацій, останні роки працював керівником економічних програм державного think tank. У нього понад 50 наукових публікацій і 10 книг в співавторстві. З 2018 року він був найбільш популярним експертом на телебаченні.
З іншого боку — це значною мірою "довбанутий чувак. Так у нього була собака Конан, яка померла і він заплатив 50 тисяч доларів, щоб її клонувати. З цією собакою він познайомився 2000 років назад в Колізеї, коли вона була левом, а він — гладіатором. Він цілком серйозно називав собаку своїм сином, і розповідав, що вона дає йому ідеї для його стратегій і книг. Він також стверджує, що собака не помер, і він продовжує з ним спілкуватись. Також він стверджує, що спілкується з економістом Мюрреєм Ротбардом (помер в 1995) та письменницею Айн Ренд (померла 1982).
Один журналіст, який розслідував особисте життя Мілея, стверджує, що в чаті своєму другу він написав, що бачив тричі воскресіння Христа, але не може про це говорити, бо подумають, що він божевільний. А взагалі, бувши католиком, він називає Папу Римського Франциска комуністом. Бувши лібертаріанцем, він виступає проти абортів.
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І ось ця людина — виграла вибори в немаленькій такій Аргентині.
До чого це я? Так ось друзі, особливо ті, хто так тривожно і трепетно регулярно питає мене, що я думаю про Арестовича. Не важливо, що я думаю. Ви про нього постійно говорите, бо він цікавий, і чим більше несподіваних речей він говорить — тим цікавіший він вам. Хтось його боїться, хтось захоплюється, але він вам цікавий. А раз так — то в нього дуже немалі шанси на політику.
Бо дух часу сьогодні — це бути цікавим, а не красивим, розумним чи правильним.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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