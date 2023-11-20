Найдужче Трамп ненавидить deep state, тобто — глибинну державу. Йдеться про групи людей, які контролюють уряд та країну з-за лаштунків. Ці люди часто асоціюються з бюрократією, спецслужбами та держустановами. Саме вони не дали Трампу "нацарюватися" вдосталь у попередню каденцію.

Фаворит республіканських симпатій обіцяє зосередитися на "корумпованих бюрократах з системи правосуддя" та "корупціонерах у нашій національній безпеці й розвідувальному апараті". ФБР та прокуратура порушили проти Трампа з десяток кримінальних справ, і тепер він прагне помсти.

Наступними у списку на розправу — держслужбовці. Формально вони нібито розкривають інформацію журналістам, а реально — влаштували йому фронду протягом усієї попередньої каденції.

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Боротьба з міграцією обіцяє бути не менш екзотичною

Міграційна та митна служби США отримають право депортувати осіб, які легально проживають у Сполучених Штатах, але живлять "джихадистські симпатії", підтримують антиамериканські та антисемітські погляди: за криве слово проти президента Трампа можна буде отримати депортаційного копняка.

Трамп хоче розширити заборону на в’їзд мусульман, а також запровадити "ідеологічну перевірку" мігрантів.

Будівництво знаменитої стіни на кордоні з Мексикою продовжиться.

Куди ж без торговельних воєн. Він обіцяє запровадити тарифи на більшість іноземних товарів, а також вводитиме штрафи під різними надуманими приводами. Трамп також запропонував чотирирічний план поступового припинення китайського імпорту товарів першої необхідності, включаючи електроніку, сталь і фармацевтику.

Закордонний блок його стратегії вражає ще більше. Ми вже знаємо, що Трамп збирається брязкнути дверима НАТО. Щоправда, зараз це він називає лагідніше: продовжуватиме "фундаментально переглядати" мету та місію НАТО.

А от щодо війни Московії в Україні — тут все для нього очевидно

Ще до інавгурації врегулює війну між Росією та Україною. Рецепт простий: припинить "нескінченний потік американських скарбів в Україну", і щоб двічі не вставати — попросить європейських союзників відшкодувати США витрати на відновлення запасів, скерованих в Україну в період правління Байдена.

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Про виведення окупантів з території Україні він — зі зрозумілих причин — не говорить.

Дональд Трамп цілеспрямовано надуває свою політичну бульбашку, аби стати лихом планетарного масштабу. І саме це подобається пересічному американському виборцеві.

Тим часом світ входить у період найбільшої невизначеності. Якщо Трамп таки реалізує свою радикальну концепцію "Америка понад усе", то його друге пришестя в Білий Дім ознаменується відмовою від підтримання механізмів безпеки в трьох найстратегічніших регіонах світу: Європі, Північно-східній Азії та Перській затоці. І в кожному з цих регіонів є сила, готова підтримати лідера республіканців у цьому божевіллі. В Європі — це московити, в Азії — китайці, на Близькому Сході — іранці.

Подивимось, хто кого...

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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