"Думаю, нам вдасться": Стефанчук про вигнання РФ із ООН

Про це він сказав у ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс.

Стефанчук зазначив, що Росія не здійснила жодних юридичних дій, аби потрапити до організації Об'єднаних Націй, і в той самий час зловживає своїм правом накладати вето на рішення, які, зокрема, стосуються її самої.

"Ми як країна, яка є засновником Організації Об'єднаних Націй, правомірно звертаємося до ООН з вимогою розглянути це питання, юридично вирішити це і позбавити Росію права участі і в ООН, і в Раді безпеки ООН як постійного члена. Я думаю, що нам це вдасться, оскільки юридична складова свідчить про те, що Росія не повинна бути там, де знаходяться цивілізовані країни..." - сказав Стефанчук.

За його словами, далі внесений українською делегацією проєкт подання мають розглянути відповідні служби ООН і після цього він може бути ухвалений на рівні самої Організації.

Він відзначив, що Росія спробує заблокувати прийняття даного рішення, а отже необхідно створити окрему процедуру, яка обмежить це право для РФ.

"Я розумію, що тут може бути застосовано і блокуюче право Російської Федерації. Значить, потрібно переходити до розв'язання таких питань за окремою процедурою, яка нівелюватиме право організації, з приводу якої ведеться або розслідування, або обвинувачення в геноциді, агресії тощо, мати своє право на ветування", - прокоментував голова Верховної Ради.

Раніше українська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) зареєструвала проєкт Резолюції щодо позбавлення Росії членства в ООН.

У документі наголошується, що РФ зловживає правом вето, тим самим, блокуючи будь-яку негативну реакцію ООН на війну, яку сама і розпочала.

Автор проєкту подання - народний депутат України, член парламентської делегації в ПАРЄ Дмитро Наталуха - також наголошує, що Росія не має жодних правових підстав перебувати в ООН. Їй пропонується або подати заявку на членство в ООН, як усі країни, або негайно бути виключеною з Ради Безпеки.

Російська Федерація виступила за таємне голосування за резолюцію ООН про осуд анексії областей України, однак більшість представників країн не підтримали цього.

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