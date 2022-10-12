"Думаю, нам вдасться": Стефанчук про вигнання РФ із ООН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що Україні вдасться позбавити Росію членства в ООН та Раді безпеки ООН
Про це він сказав у ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс.
Стефанчук зазначив, що Росія не здійснила жодних юридичних дій, аби потрапити до організації Об'єднаних Націй, і в той самий час зловживає своїм правом накладати вето на рішення, які, зокрема, стосуються її самої.
"Ми як країна, яка є засновником Організації Об'єднаних Націй, правомірно звертаємося до ООН з вимогою розглянути це питання, юридично вирішити це і позбавити Росію права участі і в ООН, і в Раді безпеки ООН як постійного члена. Я думаю, що нам це вдасться, оскільки юридична складова свідчить про те, що Росія не повинна бути там, де знаходяться цивілізовані країни..." - сказав Стефанчук.
За його словами, далі внесений українською делегацією проєкт подання мають розглянути відповідні служби ООН і після цього він може бути ухвалений на рівні самої Організації.
Він відзначив, що Росія спробує заблокувати прийняття даного рішення, а отже необхідно створити окрему процедуру, яка обмежить це право для РФ.
"Я розумію, що тут може бути застосовано і блокуюче право Російської Федерації. Значить, потрібно переходити до розв'язання таких питань за окремою процедурою, яка нівелюватиме право організації, з приводу якої ведеться або розслідування, або обвинувачення в геноциді, агресії тощо, мати своє право на ветування", - прокоментував голова Верховної Ради.
Раніше українська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) зареєструвала проєкт Резолюції щодо позбавлення Росії членства в ООН.
У документі наголошується, що РФ зловживає правом вето, тим самим, блокуючи будь-яку негативну реакцію ООН на війну, яку сама і розпочала.
Автор проєкту подання - народний депутат України, член парламентської делегації в ПАРЄ Дмитро Наталуха - також наголошує, що Росія не має жодних правових підстав перебувати в ООН. Їй пропонується або подати заявку на членство в ООН, як усі країни, або негайно бути виключеною з Ради Безпеки.
- Російська Федерація виступила за таємне голосування за резолюцію ООН про осуд анексії областей України, однак більшість представників країн не підтримали цього.
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