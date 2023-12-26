Дунцова подала позов до Верховного суду через заборону балотуватися в президенти РФ
Після того, як ЦВК заборонила Катерині Дунцовій балотуватися на вибори президента РФ, пояснивши це тим, що нібито нотаріус не здійснив реєстрацію учасників і не було рішення про створення групи, кандидатка подала позов до Верховного Суду
Про це політикиня повідомила у Telegram.
Дунцова зазначила, що ЦВК підтверджує свої доводи винятково доповідною запискою, використання якої не передбачено законом, та додала, що не вважає раніше озвучені ЦВК заяви вмотивованими.
"На додаток, у постанові про відмову вони перераховані, але не конкретизовані та в основу рішення не покладені", - наголосила вона.
Однак, найголовніше, на думку Дунцової те, що перевірка даних членів групи виборців перебуває у віданні нотаріуса - у ЦВК повноважень щодо їхньої перевірки або повторної перевірки немає.
У вівторок, 26 грудня, Верховний Суд призначив розгляд позову Катерини Дунцової на середу 27 грудня о 10:00.
- Дунцова подає себе як противницю диктатури Путіна.
- Живе у містечку Ржев Тверської області РФ. З політичного досвіду має лише один рік депутатських повноважень у тамтешній міській думі.
- Вона виступає за припинення війни з Україною, звільнення політв'язнів та демократизацію суспільного життя.
- Експерти кажуть, що у випадку її допущення до виборів, може спрацювати "ефект Тихановської".
- Державна пропаганда РФ звинуватила її в начебто отриманні допомоги від мільярдера-емігранта Михайла Ходорковського.
- Катерина Дунцова у суботу, 23 грудня 2023 року, отримала попередню відмову в реєстрації ініціативної групи з висунення її кандидаткою в президенти РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.09
- EUR Купівля 41.08Продаж 42.06
- Актуальне
- Важливе