Дунцова подала позов до Верховного суду через заборону балотуватися в президенти РФ

Про це політикиня повідомила у Telegram.

Дунцова зазначила, що ЦВК підтверджує свої доводи винятково доповідною запискою, використання якої не передбачено законом, та додала, що не вважає раніше озвучені ЦВК заяви вмотивованими.

"На додаток, у постанові про відмову вони перераховані, але не конкретизовані та в основу рішення не покладені", - наголосила вона.

Однак, найголовніше, на думку Дунцової те, що перевірка даних членів групи виборців перебуває у віданні нотаріуса - у ЦВК повноважень щодо їхньої перевірки або повторної перевірки немає.

У вівторок, 26 грудня, Верховний Суд призначив розгляд позову Катерини Дунцової на середу 27 грудня о 10:00.