ЦВК Росії не дозволила Катерині Дунцовій реєстрацію кандидаткою в президенти. Вона просить висунути її від "Яблука"
Позапартійна претендентка на посаду глави російської держави, журналістка Катерина Дунцова у суботу, 23 грудня 2023 року, отримала попередню відмову в реєстрації ініціативної групи з висунення її кандидаткою в президенти РФ
Про це повідомила сама політикиня.
"ЦВК відмовила нам у реєстрації ініціативної групи, але це не кінець. Завтра ми звернемося до Верховного суду для оскарження рішення ЦВК, оскільки рішення це не ґрунтується на законі. Усі підстави для відмови наведено у законі про вибори президента Росії і жодні перелічені (у сьогодніщній відмові Дунцовій з боку ЦВК РФ - ред.) недоліки такими не є", - зазначила в своєму ТГ-каналі претендентка на посаду президента РФ.
Як повідомляє російський новинний проєкт Ateo, ЦВК не сподобалися деякі підписи у документах, поданих ініціативною групою Дунцової. Також на засіданні відомства заявили про нібито помилки нотаріусів під час оформлення звернення про реєстрацію ініціативної групи.
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"Ви жінка молода, у вас ще усе попереду", - сказала Катерині Дунцовій очільниция ЦВК РФ Елла Памфілова під час прямої трансляції засідання комісії.
Після оголошення попередньої відмови (офіційне рішення російського ЦВК буде оприлюднено завтра) Дунцова звернулася до керівництва російської опозиційної партії "Яблуко" із закликом "розглянути можливість проведення з'їзду та висування мене від партії "Яблуко".
"Я впевнена, що разом ми зможемо досягти змін! Зараз не час залишатися осторонь. Від вашого рішення залежить тисячі життів", - сказала Катерина Дунцова, звертаючись до лідерів "Яблука".
- Дунцова подає себе як противницю диктатури Путіна.
- Живе у містечку Ржев Тверської області РФ. З політичного досвіду має лише один рік депутатських повноважень у тамтешній міській думі.
- Вона виступає за припинення війни з Україною, звільнення політв'язнів та демократизацію суспільного життя.
- Експерти кажуть, що у випадку її допущення до виборів, може спрацювати "ефект Тихановської".
- Державна пропаганда РФ звинуватила її в начебто отриманні допомоги від мільярдера-емігранта Михайла Ходорковського.
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