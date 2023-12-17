Провінційну журналістку Дунцову висунули в президенти РФ. Ведучий просив не ставити їй "політичних питань"

Група зібралася у конгрес-центрі технополісу "Москва". З міркувань безпеки місце проведення форуму не афішувалося до останнього моменту, розповідає Sota.

"Трохи раніше всі нотаріуси Москви, за винятком одного, відмовилися допомагати із затвердженням (висунення - ред.). Це призвело до довгої черги для реєстрації членів групи. Також у конгрес-центрі відключали світло приблизно на 15 хвилин, потім було задіяно аварійні генератори", - йдеться у повідомленні.

До зібрання долучилося понад 700 осіб, за необхідного мінімуму в 500. Був також присутній представник ЦВК РФ.

"Я вірю, що разом ми переможемо та зробимо Росію вільною та мирною країною!", - прокоментувала зі свого боку Дунцова.

Як зазначає видання "7х7 - Горизонтальна Росія", модератор зустрічі "просив журналістів не ставити "політичних запитань".

На вході чергувало двоє поліцейських. Влада не перешкоджала проведенню заходу. Про переслідування Катерини Дунцової з боку силових органів теж нічого не відомо.

Наступним етапом має бути реєстрація ініціативної групи у ЦВК, після чого буде відкрито спеціальний виборчий рахунок.

Після цього належить зібрати щонайменше 300 тисяч підписів за висування кандидатки Дунцової, причому не більше ніж від 7500 жителів конкретного суб'єкта Російської Федерації. Підписні листи до ЦВК РФ потрібно буде здати не пізніше 25 січня.

Голосування ж триватиме три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.

Що відомо про Катерину Дунцову

На її сайті мовиться, що претендентка на посаду глави російської держави має 40 років, працює журналісткою у Ржеві, виховує трьох дітей. Має журналістську та юридичну вищу освіту.

З політичного досвіду має лише однорічне депутатство у міській думі 60-тисячного Ржева.

Позиціонує себе як майбутню "незалежну кандидатку" в президенти РФ.

"Щонайменше останні десять років країна рухається в невірному напрямку: курс узято не на розвиток, а на саморуйнування. З кожним днем життя простих росіян стає дедалі важчим. Громадяни не можуть вільно висловлювати свою думку, якщо вона не збігається з позицією влади; зростає кількість політв'язнів, сотні тисяч людей видавлено з країни. Фактично знищено місцеве самоврядування, й у величезній державі усе вирішує одна людина. "Військові операції" на території суміжних держав ведуть до неминучої ізоляції та деградації. Останніми союзниками залишаються Іран, Північна Корея та Еритрея, але незабаром вони можуть відвернутися", - написано на сайті Дунцової.

"Країні потрібні швидкі зміни: припинення бойових дій, демократичні реформи, звільнення політв'язнів. Нам належить скасувати усі нелюдські закони, відновити стосунки із зовнішнім світом. Змінити пріоритети бюджету: витрачати гроші на покращення життя громадян, а не на нові танки. Повернути відібрані свободи. Ми маємо зробити країну привабливою та комфортною для життя!", - закликає Катерина Дунцова.

Думки експертів щодо ролі Дунцової наразі неодностайні. Одні вважають, що своєю участю у виборах, якщо її ще буде остаточно допущено, вона підігруватиме Путіну й створюватиме ілюзію демократичного вибору в диктаторській країні, інші - не виключають, що за допомогою кандидатури Катерини Дунцової може спрацювати "ефект Тихановської" й подібного до того, як це трапилося 2020 року в Білорусі, виборці навмисно підтримають маловідому фігуру за принципом "будь хто, тільки не Путін".