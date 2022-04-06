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Дуже прикро щодня читати жахіття. Російських військових навіть звірами назвати не можна, - футболіст "Динамо" Караваєв

6 квітня, 2022 середа
06:55
Спорт Караваєв

Футболіст "Динамо" і збірної України Олександр Караваєв заявив, що російських військових не можна навіть звірами назвати

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами Караваєва, низький уклін усім тим, хто відчайдушно боронить нашу землю.

"Ми будемо боротися до останнього. Бачимо, які сміливі в нас військові, і ця мужність є лише у нашого народу. Дуже прикро кожного дня читати про жахіття, що відбуваються на території нашої країни. За все це російських військових навіть звірами назвати не можна. Вони не дають жодного шансу мирному населенню. Але я хочу подякувати, низький уклін усім тим, хто відчайдушно боронить нашу землю, задля цього потрібна велика відвага", - сказав Олександр Караваєв.

Футболіст "Динамо" також заявив, що від гравців київського клубу також слід чекати допомогу.

"Ми, зі свого боку, як можемо, будемо допомагати. Ми не вміємо воювати, але будемо воювати, в переносному сенсі слова, на футбольному полі. Тож можемо своєю зброєю, своїми ногами на полі, дати якусь надію, допомогти співвітчизникам. І ми будемо робити все можливе. Звісно, дуже важко тренуватися – у першу чергу, морально. Слухаючи розповіді дідусів та бабусь, які жахіття відбувалися під час Другої Світової війни, ніхто не міг подумати, що в нашій країні можливе таке. І що робитиме це, так би мовити, сусідня з нами держава, яка казала, що завжди з нами разом буде, а насправді виявилася нашим найбільшим ворогом", - сказав Караваєв.

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футбол
Динамо
війна з Росією
російська агресія
Олександр Караваєв
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